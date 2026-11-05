Por qué todos están pintando el techo de un color diferente al blanco

Por tradición, la regla no escrita del diseño del hogar dictaba que los techos debían pintarse invariablemente de blanco mate para aportar luz. Sin embargo, la arquitectura de interiores moderna ha redescubierto el potencial del techo, denominándolo "la quinta pared". Pintar el techo con color o tonos oscuros se ha convertido en uno de los recursos decorativos más potentes para transformar la dinámica visual de una habitación.