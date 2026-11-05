    • 5 de noviembre de 2026 - 21:14

    Por qué todos están pintando el techo de un color diferente al blanco

    La "quinta pared" gana protagonismo en el diseño de interiores para aportar personalidad, delimitar zonas y cambiar alturas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Por tradición, la regla no escrita del diseño del hogar dictaba que los techos debían pintarse invariablemente de blanco mate para aportar luz. Sin embargo, la arquitectura de interiores moderna ha redescubierto el potencial del techo, denominándolo "la quinta pared". Pintar el techo con color o tonos oscuros se ha convertido en uno de los recursos decorativos más potentes para transformar la dinámica visual de una habitación.

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    Los efectos visuales de dar color a la "quinta pared"

    Pintar el techo no es solo un capricho estético; modifica la percepción de las proporciones del ambiente según el tono elegido:

    • Bajar techos muy altos: en casonas antiguas o locales con techos altísimos que se sienten fríos, pintar el techo de un color oscuro (como azul noche, verde oliva o gris topo) "baja" visualmente el cielo raso, volviendo la estancia íntima y acogedora.

    • Efecto caja envolvente: pintar paredes y techo del mismo tono saturado borra los límites del cuarto, generando un ambiente envolvente e impactante.

    • Enmarcar sectores: pintar solo el techo de la zona del comedor o del recibidor ayuda a delimitar ese espacio sin necesidad de levantar tabiques.

    Consejos para animarse al techo con color

    Para no arriesgarte en exceso, podés empezar por espacios pequeños como el baño de visitas, un pasillo o el dormitorio principal, asegurándote de que las paredes laterales conserven un tono claro que contraste con la Quinta Pared.

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