Qué son los COV en las pinturas y por qué deberías elegir opciones "Low VOC"

Los Compuestos Orgánicos Volátiles que se liberan al pintar afectan la calidad del aire interior y pueden causar dolor de cabeza.

El olor característico a "pintura fresca" que queda en una habitación recién pintada es asociado por muchos con limpieza y renovación. Sin embargo, desde el punto de vista de la salud ambiental y la calidad del aire interior, ese aroma penetrante indica la presencia de solventes evaporándose. Elegir pinturas ecológicas o con bajo contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles (Low VOC) es la tendencia mundial para cuidar el hogar.

Qué son los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) Los COV son sustancias químicas a base de carbono (como el benceno, tolueno y xileno) que se utilizan como solventes en las pinturas tradicionales para mantener los pigmentos líquidos y facilitar su aplicación. A medida que la pintura se seca en la pared, estos químicos se mecen en el aire y se van evaporando, pudiendo permanecer en el ambiente durante días o semanas.