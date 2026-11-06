Qué son los COV en las pinturas y por qué deberías elegir opciones "Low VOC"

El olor característico a "pintura fresca" que queda en una habitación recién pintada es asociado por muchos con limpieza y renovación. Sin embargo, desde el punto de vista de la salud ambiental y la calidad del aire interior, ese aroma penetrante indica la presencia de solventes evaporándose. Elegir pinturas ecológicas o con bajo contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles (Low VOC) es la tendencia mundial para cuidar el hogar.
Qué son los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)
Los COV son sustancias químicas a base de carbono (como el benceno, tolueno y xileno) que se utilizan como solventes en las pinturas tradicionales para mantener los pigmentos líquidos y facilitar su aplicación. A medida que la pintura se seca en la pared, estos químicos se mecen en el aire y se van evaporando, pudiendo permanecer en el ambiente durante días o semanas.
Beneficios de pasarte a las pinturas ecológicas
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Sin olores molestos: al no contener solventes pesados, permiten habitar y dormir en la habitación el mismo día en que se pintó.
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Cuidado de las vías respiratorias: previenen irritaciones oculares, mareos, dolores de cabeza y episodios de asma, siendo ideales para cuartos de niños o personas alérgicas.
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Mismo rendimiento: las formulaciones modernas de pinturas al agua Low VOC ofrecen el mismo poder cubritivo y lavabilidad que las opciones tradicionales.
Revisá siempre las etiquetas de las latas de pintura buscando sellos de certificación ecológica o leyendas de "Bajo olor" y "Sin solventes agregados".