Tragedia en una pizzería: una persona muerta, hubo más de 100 intoxicados y hallaron insectos en el local

Una mujer murió y más de 100 personas necesitaron atención médica de urgencia tras comer en la misma pizzería , ubicada en Pombal, un municipio del estado de Paraíba, Brasil. Tras la tragedia el local fue clausurado mientras que el dueño pidió disculpas.

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Raíssa Maritein Bezerra e Silva, agrónoma y funcionaria pública de 44 años, fue una de las 118 personas que entre el domingo 15 y el martes 17 ingresaron a dos unidades sanitarias -la Unidad de Atención de Urgencias (UPA) del municipio y en el Hospital Regional de Pombal- con síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y malestar general.

Según informó G1, dichas personas tenían en común haber asistido a la pizzeria La Favoritta. Raíssa había cenado con su novio el domingo, y aunque fue dada de alta como esa noche, regresó el lunes cuando sus síntomas se intensificaron.

En un comunicado, el Hospital Regional de Pombal afirmó que Raíssa "mostró una rápida evolución clínica, siendo asistido rápidamente por el equipo médico y enviado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ya en estado general muy grave, con signos compatibles con una enfermedad infecciosa grave". Murió el martes 17 por la mañana.

"Era una persona alegre, sencilla y acogedora. Raíssa era funcionaria pública, ingeniera agrónoma, no tenía hijos y no estaba casada. Era divertida", contó Izabele Freitas, prima de Raíssa.

Mientras que la Policía Civíl inició una investigación por la muerte de Raíssa y las personas intoxicadas, dos de ellas, una niña de ocho años y una mujer continúan hospitalizadas bajo estado reservado.

Pizzería clausurada: hallaron insectos

En tanto, la Agencia Estatal de Vigilancia Sanitaria (Agevisa) clausuró la pizzería tras una inspección en el local, la cual encontró insectos e irregularidades en el almacenamiento de los alimentos.

"El establecimiento estaba en total incumplimiento de la legislación sanitaria. No pudo funcionar bajo ninguna circunstancia. En cuanto a la falta de higiene, no se presentó ningún documento que demostrara los protocolos", señaló el inspector Sérgio Freitas.

De acuerdo con el funcionario, en el local se encontraron "insectos", además de "un terrible confort térmico, falta de conservación adecuada de los alimentos, equipos oxidados y reutilización de recipientes usados de alimentos". "Es un total incumplimiento", afiirmó.

image Tragedia: una mujer murió y más de 100 personas sufrieron intoxicación tras comer en una pizzería

A través de un video compartido en sus redes sociales, Marcos Antônio -dueño de la pizzería- lamentó la muerte de Raíssa y pidió disculpas a los damnificados. "También quiero señalar que nunca tuve intención de hacer daño a nadie, dañar a nadie. Porque soy joven, tengo 24 años y mi oficio es mi vida", sostuvo.

Aseguró que colaboró con la investigación compartiendo con las autoridades los videos de las cámaras de seguridad del local. "Lo entrego porque necesito la verdad. Necesito la verdad para sentirme bien", sostuvo.

Su abogada Raquel Dantas, que aparece junto a él en el video, afirmó que la "inspección no se encontró ningún producto, ni material de manipulación para la fabricación de pizzas, nada desactualizado, nada que estuviera estropeado", y argumentó que "podría haber, por ejemplo, bacterias que no podamos ver a simple vista".