Luego del video que se volvió viral durante el streaming con Ale Ceberio , la conductora Delfina Mareca salió a responder a las críticas con un descargo en sus redes sociales.

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La joven, que forma parte del ciclo Bonus Track en La Mil20 , explicó el contexto del momento que generó polémica y apuntó contra algunos comentarios que recibió.

En el video, Mareca aclaró que la situación que se viralizó no fue producto de un error, sino de una decisión en el momento.

“En vez de decir una parte de la canción, esperé el momento para nombrar el programa”, explicó, en referencia a cuando Ceberio le acercó el micrófono mientras cantaba “Mi cama no habla”.

Según detalló, buscó aprovechar la situación para mencionar Bonus Track y darle visibilidad al ciclo que conduce.

Embed Tras el viral con Ale Ceberio, la conductora de San Juan respondió: "Me están tirando hate por ser mujer y rubia" pic.twitter.com/kMREAzttos — DIARIO DE CUYO (@CuyoDiario) March 20, 2026

“Me están tirando hate por ser mujer y rubia”

La conductora también se refirió al tenor de los comentarios que recibió tras la difusión del video.

“Un montón de hombres están insultándome en redes por ser rubia, por ser mujer, por ser alegre”, expresó.

En ese sentido, remarcó que no esperaba una reacción tan negativa ante un momento que consideró “inocente” dentro de un programa en vivo.

Crítica a la exposición mediática

Mareca también cuestionó el enfoque que se le dio al episodio, especialmente por el tipo de comentarios que se generaron.

“Cuando el ataque es hacia la mujer y al género, pasa a ser personal”, sostuvo.

Además, señaló que le hubiese gustado que se visibilicen otros aspectos de su carrera, como su recorrido en los medios y su trabajo actual, en lugar de centrarse únicamente en ese fragmento viral.

Entre el apoyo y las críticas

El descargo también generó repercusión en redes sociales, donde se multiplicaron los comentarios divididos.

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“Soy así y le pongo onda”

Finalmente, la conductora defendió su estilo frente a cámara y aseguró que no piensa cambiar su forma de ser.

“Soy así, le pongo onda a la situación. Lo hacemos por amor al arte y para llevar alegría”, afirmó.