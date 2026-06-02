    • 2 de junio de 2026 - 14:13

    Furor por Tim Payne: a qué hora juega hoy el futbolista de la selección de Nueva Zelanda que se volvió viral

    Tim Payne se volvió viral por la campaña de un influencer argentino y es furor en el mundo. Este martes su Selección juega un amistoso ante Haití.

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    “¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido?”, fueron las palabras de “Scarso” en sus redes sociales, pidiendo a sus seguidores que vayan a dejar el follow en su cuenta de Instagram. El impacto fue instantáneo y en las primeras 24 horas pasó de 4.000 seguidores a 267.000. “Hay que lograr que Tim Payne esté en la boca de todos” prometió y cumplió.

    Sin embargo, lo que vendría después fue totalmente impensado y los números superaron cualquier expectativa. Dos días más tarde había superado la barrera del millón y medio y a día de hoy cuatro millones de personas lo conocen.

    A qué hora juega hoy Tim Payne un partido amistoso con la Selección de Nueva Zelanda

    El partido amistoso entre Nueva Zelanda y Haití se disputa este martes 2 de junio, con inicio programado para las 21:00 (hora de Argentina). Este encuentro forma parte de la gira de preparación previa al torneo mundialista, y la presencia de Payne en el campo suma atractivo ante el reciente crecimiento de su popularidad.

    La transmisión del partido estará disponible a través del Plan Premium de Disney+, que posee los derechos de emisión para toda Latinoamérica, salvo Brasil, donde no se ofrece esta alternativa. Además, existe la opción de verlo mediante Prime Video para cualquier país excepto Argentina.

    El amistoso se desarrolla en el contexto del ciclo de preparación de Nueva Zelanda antes del inicio de la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Darren Bazeley busca afinar detalles tácticos y consolidar el plantel. El interés mediático y del público se ha multiplicado por la repercusión digital de Payne, convirtiendo el partido en un evento de seguimiento internacional.

    El próximo sábado tendrán una prueba de fuego ante Inglaterra, una de las máximas candidatas en el torneo. El partido será a las 17 horas. En tanto, el 15 de junio debutará en el Mundial ante Irán, el 21 jugará ante Egipto y cerrará la fase de grupos ante una de las potencias, Bélgica el 26.

    Por qué se volvió viral Tim Payne

    La inesperada viralidad de Tim Payne se originó días antes del Mundial 2026, cuando el influencer argentino Valen Scarsini lanzó un desafío en redes sociales: elegir al futbolista “menos conocido” del torneo y transformarlo en una figura central, sin importar su rendimiento deportivo. Scarsini identificó a Payne, entonces con apenas 4.715 seguidores en Instagram, e incentivó a miles de usuarios a seguirlo y compartir sus contenidos.

    El salto de popularidad digital no solo fue abrupto, sino que estableció un nuevo parámetro para el deporte neozelandés. Por primera vez, un futbolista de Nueva Zelanda logró sobrepasar en número de seguidores a los All Blacks, la emblemática selección nacional de rugby. Hasta ese momento, el seleccionado nacional contaban con 2,8 millones de seguidores en la red social, cifra que Payne superó tras la campaña viral, consolidándose como la figura deportiva neozelandesa con mayor visibilidad en redes sociales.

    El fenómeno no se limitó a la comparación local. Quien antes de la campaña era prácticamente desconocido fuera de su entorno profesional en el Wellington Phoenix y la selección nacional, se transformó en una referencia digital global, resultado del efecto multiplicador de una consigna nacida en América Latina y extendida internacionalmente. Bajo este panorama, su actuación en el Mundial no pasará desapercibida y los partidos de Nueva Zelanda cobrarán una nueva importancia.

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