Viral: Ale Ceberio cantaba en vivo en un streaming de San Juan y ¿la conductora quedó expuesta por no saberse la letra?

Un momento tan incómodo como divertido se volvió viral en las últimas horas luego de que el reconocido cantante de cuarteto Ale Ceberio participara en un streaming en San Juan.
El momento ocurrió durante una transmisión en vivo y generó todo tipo de comentarios en redes.
Un momento tan incómodo como divertido se volvió viral en las últimas horas luego de que el reconocido cantante de cuarteto Ale Ceberio participara en un streaming en San Juan.
El artista, con más de 35 años de trayectoria y paso por bandas icónicas como Chébere y Trulalá, visitó los estudios de la radio La Mil20, donde formó parte del ciclo Bonus Track.
Allí, mientras interpretaba en vivo su tema “Mi cama no habla”, protagonizó una situación que no pasó desapercibida.
En medio de la canción, Ceberio decidió interactuar con la conductora Delfina Mareca y le acercó el micrófono para que continuara la letra.
Sin embargo, la reacción no fue la esperada: la joven dudó unos segundos y, en lugar de seguir cantando, optó por salir del paso mencionando el nombre del programa.
La escena, lejos de generar incomodidad real, se dio en un clima distendido y entre risas, pero alcanzó para que el fragmento se viralizara rápidamente en redes sociales.
Como suele ocurrir con este tipo de momentos, los usuarios no tardaron en opinar:
Otros, en cambio, valoraron la actitud de la conductora:
Lejos de esquivar la situación, la propia Delfina Mareca respondió a uno de los comentarios negativos.
“Tengo un programa de música tropical por algo”, escribió.
Más allá de las críticas, el episodio reflejó la espontaneidad de los vivos y el ida y vuelta entre artistas y conductores.
El clip sigue circulando en redes y sumando reproducciones, demostrando que, muchas veces, los momentos más simples —y menos guionados— son los que terminan convirtiéndose en virales.