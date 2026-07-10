Un peligroso reto viral deja niños con graves quemaduras

Una advertencia oficial fue emitida en Nueva York tras registrarse varios casos de niños hospitalizados por quemaduras vinculadas a un reto viral en redes sociales que consiste en calentar juguetes sensoriales NeeDoh en microondas durante la primera semana de julio de 2026. El incidente afecta principalmente a menores de edad y ha motivado una reacción coordinada entre autoridades de emergencia, fabricantes y plataformas digitales.

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Según informó ABC7 New York, el jefe de bomberos del condado de Nassau, Michael Uttaro , confirmó que dos hermanas, de 4 y 8 años, resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado tras manipular uno de estos juguetes en un microondas en Floral Park el 2 de julio. Las menores fueron trasladadas al Centro Médico Universitario de Nassau para recibir atención especializada en la unidad de quemados. De acuerdo con CBS News, la causa del accidente fue un reto viral difundido en TikTok y otras plataformas sociales, lo que llevó a las autoridades a emitir un llamado urgente de prevención.

El auge de los juguetes NeeDoh y productos similares, que contienen gel sensorial en su interior, ha sido notorio en Estados Unidos a lo largo de los últimos meses. Según reportes de The New York Times, la demanda ha generado largas filas y restricciones de compra en tiendas locales de Long Island y otras ciudades. El fabricante Schylling , ubicado en Massachusetts, ha sumado advertencias explícitas en los empaques y mantiene colaboración con redes sociales para eliminar videos que promuevan el uso indebido de estos productos.

El reto viral, conocido como “NeeDoh challenge”, invita a usuarios a colocar estos juguetes en el microondas con el supuesto objetivo de volverlos más blandos y moldeables. Sin embargo, el gel interno puede expandirse bajo altas temperaturas, lo que provoca explosiones y el contacto del material caliente con la piel.

De acuerdo con las autoridades citadas por ABC7 New York, Michael Uttaro advirtió: “Se van a lastimar. No lo hagan”. El funcionario detalló que, tras el incidente en Floral Park, se sumaron reportes de lesiones similares en otras zonas del condado y en estados como Illinois, donde un niño de 9 años sufrió quemaduras en el rostro y manos al replicar el reto, según The New York Times. El Centro para el Control y la Prevención de Lesiones de EE.UU. ya ha recibido al menos media docena de incidentes reportados ante la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC, por sus siglas en inglés), todos relacionados con el uso indebido de estos juguetes.

El reto viral “NeeDoh challenge” promueve calentar juguetes sensoriales NeeDoh en microondas, pero el gel interno puede expandirse, explotar y causar lesiones.

¿Cuántos casos de quemaduras por juguetes NeeDoh se han reportado en EE. UU.?

Diversos medios estadounidenses, entre ellos CBS News y The New York Times, informaron que al menos siete casos graves de quemaduras en menores han sido confirmados por hospitales y por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor en lo que va de 2026. Los incidentes más recientes incluyen los de dos niñas en Nueva York y un niño en Illinois; también se han reportado lesiones en Indiana, Missouri y Nuevo México.

La doctora Kelly McElligott, coordinadora del Loyola Medicine Burn Center en Illinois, afirmó a The New York Times que “la mayoría de las quemaduras son de segundo grado y requieren tratamiento hospitalario, con riesgo de dejar cicatrices”. Los hospitales y centros médicos han reforzado las alertas a padres y cuidadores sobre los peligros de experimentar con juguetes de este tipo.

¿Qué dicen las autoridades y los organismos de salud?

Las autoridades del condado de Nassau intensificaron la difusión de información preventiva. Michael Uttaro reiteró a CBS News: “Un juguete que se calentó en un microondas estalló, quemando a dos niñas. Determinamos que estaba asociado a un desafío de TikTok”. El funcionario expresó preocupación por la rapidez con la que los retos virales se expanden y llamó a los padres a mantenerse informados.

Por su parte, el fabricante Schylling afirmó que los juguetes NeeDoh incluyen advertencias claras contra el calentamiento, congelación o exposición al microondas. “Garantizar la seguridad de nuestros consumidores es fundamental para Schylling”, declaró el presidente de la compañía, Paul Weingard, en un comunicado difundido por The New York Times. El fabricante anunció su colaboración activa con redes sociales para eliminar contenido que incentive el mal uso de los productos.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor recordó que los juguetes deben utilizarse exclusivamente como lo indica el fabricante. La agencia reportó que los casos de quemaduras por gel caliente han motivado la apertura de investigaciones para determinar responsabilidades legales y mejorar la regulación del etiquetado.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor recibió al menos media docena de reportes e inició investigaciones sobre quemaduras vinculadas a juguetes sensoriales.

¿Qué medidas han tomado los fabricantes de juguetes NeeDoh ante el reto viral?

Schylling, la empresa que produce los juguetes NeeDoh, ha reforzado las advertencias en todos sus empaques. Las etiquetas ahora indican de forma explícita que no se deben exponer los juguetes al calor, microondas ni congelador. Según The New York Times, la compañía también está trabajando con plataformas digitales como TikTok para eliminar videos que promuevan el uso indebido.

El presidente de la empresa, Paul Weingard, aseguró que “la seguridad del consumidor es la máxima prioridad” y que la empresa continuará actualizando sus advertencias y políticas en respuesta a incidentes reportados. La colaboración con redes sociales incluye filtros automáticos de contenidos y acuerdos para restringir la difusión de retos peligrosos.

¿Qué acciones han implementado las redes sociales, como TikTok, frente al reto NeeDoh?

Plataformas como TikTok han respondido a la advertencia oficial mediante la implementación de filtros y mensajes de alerta para búsquedas relacionadas con el “NeeDoh challenge”. De acuerdo con ABC7 New York, la aplicación muestra una pantalla de advertencia y restringe el acceso a videos que muestren conductas de riesgo.

Además, TikTok se comprometió a trabajar de manera conjunta con fabricantes y autoridades para identificar y eliminar de inmediato los contenidos vinculados a retos peligrosos. Otras redes sociales han adoptado medidas similares, como la limitación de búsquedas y la publicación de mensajes informativos dirigidos a padres y usuarios jóvenes.

TikTok y otras redes sociales aplicaron filtros, mensajes de alerta y restricciones para frenar la difusión del reto viral NeeDoh.

¿Cómo pueden prevenir los padres accidentes por retos virales con juguetes NeeDoh?

Las autoridades recomiendan a los padres vigilar el uso de juguetes sensoriales en el hogar, conversar con los menores sobre los riesgos de los retos virales y desechar cualquier producto que presente daños o fugas de gel. Los bomberos del condado de Nassau y entidades de salud aconsejan inspeccionar los juguetes antes de cada uso y evitar comprar productos carentes de advertencias visibles en el empaque.

Algunas escuelas públicas y campamentos de verano han decidido prohibir temporalmente el ingreso de juguetes blandos tipo NeeDoh, según información de The New York Times, mientras que comercios en Long Island y Chicago han limitado la compra a una unidad por familia para evitar el acaparamiento y reducir el riesgo de accidentes.

Las autoridades también sugieren a los adultos verificar los contenidos que los menores consumen en redes sociales y reportar cualquier video que incentive prácticas peligrosas. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor habilitó un canal para denuncias y consultas sobre incidentes con juguetes sensoriales.

¿Qué impacto tiene la advertencia sobre el uso de juguetes NeeDoh y qué se espera a corto plazo?

La advertencia emitida por autoridades de Nassau y respaldada por organismos de salud y fabricantes representa una acción preventiva ante la rápida propagación de retos virales vinculados a productos sensoriales. El caso de las hermanas de Floral Park, junto con otros reportados en el país, ilustra la necesidad de una supervisión constante por parte de padres, tutores y educadores.

Las menores afectadas en Nueva York permanecen bajo tratamiento médico y su evolución es monitoreada por especialistas, según ABC7 New York. El riesgo de lesiones permanentes existe cuando el gel caliente entra en contacto con piel o mucosas, motivo por el cual la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor enfatiza el seguimiento estricto de las instrucciones de uso.

El fabricante Schylling anticipó que continuará reforzando las advertencias en sus empaques y profundizará la cooperación con plataformas digitales para prevenir nuevos incidentes. Las campañas informativas y controles en tiendas buscan reducir la exposición de los menores a riesgos innecesarios asociados a desafíos en línea.