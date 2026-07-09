    • 9 de julio de 2026 - 11:22

    GOAT, el nuevo alfajor viral que la rompe en los kioscos: el increíble relleno de Bon o Bon

    En momentos donde los alfajores ganan terreno, el GOAT se consolida entre los más elegidos.

    GOAT, el nuevo alfajor viral que la rompe en los kioscos: el increíble relleno de Bon o Bon

    GOAT, el nuevo alfajor viral que la rompe en los kioscos: el increíble relleno de Bon o Bon

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    El mercado de las golosinas en Argentina recibe a un nuevo protagonista, se trata del nuevo alfajor GOAT de Arcor, una propuesta que destaca por su relleno y combinación de sabores.Alimentos horneados

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    La propuesta central de este producto es su doble relleno: una generosa capa de dulce de leche que convive con el inconfundible corazón de Bon o Bon.

    Las claves del éxito del alfajor GOAT Arcor

    La llegada de este producto no es casualidad, ya que Arcor continúa capitalizando sus marcas más queridas para crear híbridos de alto impacto. Con relleno premium que combina el clásico dulce de leche argentino con el emblemático Bon o Bon y cobertura de chocolate.

    Formato XL, porque tiene un peso de 75g, como un tres capas pero es un alfajor simple. Ya se encuentra disponbile kioscos, almacenes y supermercados de Argentina.país.

    Este nuevo alfajor GOAT Arcor se suma a los recientes lanzamientos de la empresa, que busca constantemente adaptar sus formatos a las nuevas tendencias de consumo, priorizando la abundancia de sabor y la calidad en cada bocado.

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