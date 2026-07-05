Del moscatel al tomate, los alfajores de Florencia Bustos que reinventan los sabores de San Juan

Lo que comenzó como una alternativa para generar ingresos tras quedarse sin trabajo terminó convirtiéndose en una propuesta que busca darle una vuelta de tuerca a uno de los productos más tradicionales del país. De la mano de ingredientes emblemáticos de San Juan, Florencia Bustos creó una línea de alfajores artesanales que combina identidad local, creatividad y sabores poco convencionales.

Fiesta popular en Rawson: la preparación de la semita más grande del mundo atrajo todas las miradas

Si fuiste a la Fiesta de la Semita y el Pan Casero, en Rawson, ¡buscate en la galería de fotos!

La chef, desarrolladora de la marca Típicos San Juan , inició el proyecto a fines de noviembre del año pasado. En pocos meses logró captar la atención del público con recetas que se alejan de las versiones clásicas y ponen en valor los ingredientes de la provincia. "La idea era hacer algo distinto y que nos caracterice, que sea algo regional" , explicó Bustos a DIAARIO DE CUYO sobre el concepto que dio origen a sus alfajores.

La variedad de sabores es uno de los principales atractivos. Entre las opciones aparecen el uso de harina de algarroba, haciéndolos aptos para personas celíacas, como también harina de avena, y rellenos de pistacho, malbec con pasas, tomate, moscatel y lavanda, membrillo con nuez y alcayota, entre otros.

La combinación puede parecer arriesgada, pero la respuesta del público sorprendió incluso a Florencia. Al respecto comentó: "La verdad es que no esperaba que llamaran tanto la atención esos sabores. Para mí fue una sorpresa que gustaran tanto".

Entre los preferidos de los clientes, Bustos destacó los de moscatel y lavanda, malbec, pistacho, membrillo con nuez y algarroba son los que más buscan y despiertan la atención de sus clientes. En lo personal, confesó que sus favoritos son los de moscatel con lavanda y los de alcayota, siendo los primeros que recomienda cuando se topa con alguien que no sale de su asombro por la novedad detrás de la propuesta.

De chef sin empleo a ser una artista de la pastelería con una propuesta regional

Aunque el proyecto nació como una salida laboral, la cocina no era un terreno desconocido para Florencia. Es chef de profesión y desde hace tiempo se dedica a la pastelería, experiencia que le permitió desarrollar recetas propias y apostar por una identidad gastronómica vinculada con San Juan.

La decisión de participar en ferias fue el primer paso para dar a conocer sus productos. Allí comprobó que la combinación de ingredientes típicos de la provincia con un clásico como el alfajor despertaba curiosidad entre los visitantes.

Donde encontrar las creaciones de Florencia Bustos

Actualmente, los alfajores se elaboran por pedido y cuentan con servicio de entrega a domicilio. Además, la marca participa en distintas ferias y eventos provinciales, cuyos lugares y fechas se anuncian a través de su cuenta de Instagram, @tipicosanjuan.

Con menos de un año de trayectoria, la propuesta ya encontró un sello propio: transformar sabores característicos de San Juan en un alfajor diferente, pensado para quienes buscan descubrir la provincia a través del paladar.