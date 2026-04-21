Una famosa mostró una foto en sus redes sociales que despertó rumores de embarazo

Sofía Clerici mostró una foto en sus redes sociales que despertó rumores de embarazo . El anuncio lo hizo horas después de que se conociera que Jesica Cirio está esperando un hijo varón.

En su perfil de Instagram, la mediática publicó una imagen de un cochecito de la marca Gucci. “Ya tenemos nave” , detalló ella en la descripción del posteo.

A los pocos segundos, la foto se llenó de comentarios de sus seguidores que estaban sorprendidos con el anuncio. “Felicidades, vas a ser una excelente madre” , le envió una usuaria a lo que Sofía le respondió con emojis de corazones.

“Hace muchos años viene contando que quiere ser mamá y que seguramente era este año”, escribió otra usuaria. “Qué bella sorpresa” , “Hermosa noticia”, “Te sigo y estaba esperando esto” y “Amiga te felicito”, fueron otros de los comentarios que circularon.

Incluso, hubo quienes se refirieron al reciente embarazo de Jesica Cirio, con quien quedó enemistada luego del escándalo por el Yategate con Martín Insaurralde.

“Justo que Cirio está embarazada, cuántas cosas en común”, le dijo una usuaria. “¿Es casualidad?“, se preguntó otra.

Más allá de las dudas, por el momento Sofía no aclaró si se trata o no de un bebé en camino. Sin embargo, en sus historias subió otra frase que llamó la atención: “Estamos listos”.

Qué dijo Jesica Cirio sobre su embarazo

Jesica Cirio habló por primera vez de su embarazo. Luego de confirmar la noticia, la modelo dio detalles de su presente y de su relación con el empresario Nicolás Trombino.

Este martes al aire de Desayuno Americano (América), la ex de Martín Insaurralde respondió si estaba en la búsqueda de un bebé: “Fue así, se dio, no lo teníamos planeado para ya”.

image Jesica Cirio y Nicolás Trombino. (Foto: Instagram/juanetchegoyen)

Sobre su vínculo con el empresario, Cirio explicó que se conocieron por amigos en común: “Se fue dando entre reuniones y comidas”. Además, cuando le preguntaron de qué trabaja, ella respondió: “Tiene supermercado mayorista hace 15 años”.

Por otro lado, la modelo aseguró que prefiere resguardar su vínculo y no exponer la intimidad. “Mi vida está mejor así, me mantuve en silencio y también a la relación. No es una persona de los medios y tengo que respetar su decisión de que no le interesa”, manifestó.