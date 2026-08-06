Un joven quedó bajo investigación por ofrecer objetos robados en redes sociales

Un bebedero denunciado como robado fue recuperado por personal de la Subcomisaría Castro, en Pocito, luego de una investigación que permitió detectar que el elemento era ofrecido para la venta a través de redes sociales. Además, durante el procedimiento, la Policía secuestró un ventilador industrial.
Según informaron fuentes policiales, las tareas investigativas permitieron establecer que un vecino del barrio Margarita Ferrá, en la localidad de Carpintería, estaba comercializando distintos objetos mediante publicaciones en redes sociales.
Con esa información, los efectivos se dirigieron hasta el domicilio señalado, donde fueron atendidos por Fernández Guevara, de 25 años.
Al ser informado sobre el motivo del procedimiento, el joven entregó de manera voluntaria un bebedero color blanco marca Ferrum, el cual había sido denunciado como sustraído. También hizo entrega de un ventilador de tipo industrial, que quedó a disposición de la investigación. La Policía continúa con las actuaciones correspondientes para determinar el origen de ambos elementos y establecer si están vinculados con otros hechos delictivos ocurridos en el departamento.