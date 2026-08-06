Un joven quedó bajo investigación por ofrecer objetos robados en redes sociales

La investigación comenzó tras la denuncia por el robo de un bebedero. Los efectivos localizaron los artículos en una vivienda de Carpintería y un joven los entregó de manera voluntaria.

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Un bebedero denunciado como robado fue recuperado por personal de la Subcomisaría Castro, en Pocito, luego de una investigación que permitió detectar que el elemento era ofrecido para la venta a través de redes sociales. Además, durante el procedimiento, la Policía secuestró un ventilador industrial.

Según informaron fuentes policiales, las tareas investigativas permitieron establecer que un vecino del barrio Margarita Ferrá, en la localidad de Carpintería, estaba comercializando distintos objetos mediante publicaciones en redes sociales.

Con esa información, los efectivos se dirigieron hasta el domicilio señalado, donde fueron atendidos por Fernández Guevara, de 25 años.