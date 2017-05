En vez de escuchar las críticas e intentar volver a convencer a los clientes, el dueño del conocido restaurante Lusitano en Palermo hizo todo lo contrario. Una mujer dejó su opinión en la cuenta de Facebook del lugar en donde detalló la mala experiencia que tuvo en el lugar cuando fue a cenar con su familia.

"La atención es un desastre para los precios que manejan. La calidad de los platos es paupérrima. Nos trajeron de entrada unos riñones totalmente pasados y con puré frío. Devolvimos los platos e igualmente nos lo cobraron. El"valet parking" cobra 200 pesos (con lo cual no es valet). A las 21:30 hs la música estaba altísima a nivel boliche. Podría seguir punto por punto pero tendría que escribir una novela...no vale la pena gastar un peso en este lugar!", escribió Malena Cibils en la fanpage del Lusitano.

Poco después recibió un mensaje directo del dueño que le llamó la atención y por la violencia que tenían sus mensajes les hizo una captura y se animó a difundirlos. Luego, lo bloqueó porque, según cuenta, no dejaba de mandarle mensajes.

"La manera en que me abordaste y me hablaste el otro día me pareció de una guarangada y una ordinariez sin igual. No necesitás volver al Lusitano, ya que la música es de boliche, los platos fríos, paupérrimos, etc.", le escribió Martín Pacanowski

"Muy desagradable tu modo, tu actitud y -dicho sea de paso- tu cara de gorda malc... Saludos, pedazo de ordinaria", finaliza su mensaje.