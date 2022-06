No confíes en ese dinero que está por llegar, Aries, organiza tu presupuesto con lo que ya tienes. Adelántate y toma tú la iniciativa, Tauro, no lo dejes siempre para tu chico. Confía más en tu pareja, Géminis, y recuerda que la traición no es exclusiva del amor. Organiza a la gente de tu alrededor, Cáncer, entre todos el trabajo saldrá más rápido. Mantente con la mente ágil, Leo, quizá necesites poner a alguien en su lugar. La vida te está abriendo muchas puertas, Virgo, pasa por ellas antes de que se cierren. No te vengas abajo si te enteras de que alguien te ha traicionado, Libra, peor sería no saberlo. Rompe hoy junto a tu chico la rutina de los lunes, Escorpio, os sentará genial. Empieza a hacer las cosas que te apetezca, Sagitario, en el momento en que se te ocurran. Atiende a la llamada de una amiga, Capricornio, puedes ayudarla. No te agobies por las diferencias con tu pareja, Acuario, piensa que si hay amor todo tiene solución. Sorprende a tu chico con una velada romántica, Piscis, lo estáis necesitando.

Aries

Dale hoy al amor un papel protagonista, Aries, sobre todo si crees que esta relación que has empezado hace no demasiado tiempo funciona como esperabas y quieres tirar hacia adelante. Dale una sorpresa a tu chico a la hora de la cita de diario, acude con una propuesta o unas entradas para ir al cine o a un espectáculo que le guste. A él le entusiasmará tu gesto inesperado. En el trabajo tienes que compartir más tus conocimientos y experiencias con tus colegas. Te beneficiará mucho y te creará muchas simpatías. En el terreno económico, Aries, no estés confiada en un dinero que estás esperando desde hace ya unos días. Hoy no te va a llegar y será mejor que no cuentes con él a la hora de montar tu presupuesto para el próximo fin de semana. Procura pasar con lo que tienes.

Tauro

Si hoy, Tauro, te sientes invadida por el “síndrome del lunes” y estás cansada o estresada es normal que te cueste concentrarte en el trabajo. Para mejorar esta situación recurre a algún truco, interrumpe tu actividad cada media hora, levántate y camina hasta el office, por ejemplo, para tomar un vaso de agua, que te sentará de maravilla. Es un truco muy sencillo pero también muy eficaz, porque al hidratarte recuperarás la concentración. Sigue haciéndolo a diario y verás como las horas de curro parece que pasan más deprisa. También en el amor estás en muy buen momento, Tauro, pero has de poner algo más de tu parte, no esperes que tu pareja lo haga todo y no sólo lo que se refiere a las obligaciones de diario. Pon tú también desde hoy mismo tu dosis de romanticismo si quieres vivir una experiencia fantástica.

Géminis

Si tienes un equipo de trabajo a tu cargo, Géminis, sabes muy bien que la buena relación entre todos hace que las cosas salgan bien a diario. Está en tu mano propiciar hoy este buen entendimiento entre tus colegas o tus subordinados. Proponles algún tipo de actividad compartida el fin de semana o una salida por la noche esta semana, algo que ayude a estrechar lazos entre todos. En el terreno sentimental, puede que las mentiras y las traiciones que puedas haber tenido en relaciones pasadas estén ahora afectando a diario tu presente, Géminis. Si sientes cierta desconfianza hacia tu chico, haz por evitarlo porque realmente no se lo merece. Y recuerda que la traición no sólo se da en el amor, a veces alguien a quien tienes por amigo puede jugártela. Hoy toma nota de ello.

Cáncer

Te has levantado hoy de mal humor, Cáncer, deseando que el “finde” no hubiera acabado. No te amargues la existencia porque eso no lo va a cambiar nadie. Si estás de este mal genio puedes tener algún conflicto en el trabajo. Evítalo si puedes porque no te va a beneficiar en nada. Lo que tienes que hacer a diario es pensar en las vacaciones que se acercan a pasos agigantados. Si tienes la sensación de que a diario tienes que hacerlo todo tú, Cáncer, echa un vistazo y verás que eres muy capaz de organizar a las personas de tu alrededor para que te ayuden. Y lo harán encantadas. Al salir del trabajo Hoy despéjate y procura liberarte de estos sentimientos negativos. Estás un momento fantástico para pasarlo en grande con tu chico o tus amigos. No lo estropees.

Leo

Hoy, Leo, tendrás un día de lo más variado en cuanto a emociones se refiere, más de lo que es habitual a diario. Haz lo posible para comprender a las personas que te rodean y tu entorno en sí. No hay dos personas iguales y todas tienen sus problemas y su forma particular de ser. No es que tengas que adaptarte, basta con que seas tú misma y hagas un ejercicio de comprensión. Ganarás puntos a los ojos de mucha gente. Si te llega algún chismorreo que te duele, antes de pasar a la defensiva, averigua qué tiene de cierto, no vaya a ser que haya un trasfondo de verdad. Una persona con menos experiencia que tú hoy puede intentar dejarte en ridículo, Leo. Permanece atenta y con la mente ágil a diario. Le das cien vueltas.

Virgo

Aunque puedas sentirte en cierto modo estancada en tu vida profesional, Virgo, hoy verás claramente que sigues avanzando a diario aunque tal vez más lentamente que en un pasado no muy lejano. En realidad eres consciente de que puedes sentirte muy orgullosa de lo que eres y todo lo que has conseguido con tu trabajo. Ésta es la actitud. Sigue luchando para ir hacia adelante porque pronto se acelerará este ciclo y te llegará tu recompensa. La vida te está abriendo puertas a diario, pasa por ellas antes de que se cierren. No aplaces ahora decisiones, Virgo, no te conviene, corres el riesgo de que alguien se anticipe en temas que te interesan. Hoy puedes recibir en tu propia casa la visita inesperada de una persona a la que admiras. Prepárate para la “sorpresa”, tendrá consecuencias positivas.

Libra

Muy buen día en el terreno profesional, Libra. Tendrás ocasión hoy de compartir con otros colegas y subordinados todo lo que tu experiencia te aporta a diario en conocimientos. El karma te devolverá este gesto de generosidad cuando más lo necesites. Si un amigo quiere hablar contigo de manera urgente, acude a su llamada, te interesa mucho lo que tiene que contarte. Quizá no te siente bien lo que tiene que decirte, pero piensa que es bueno enterarte de esas cosas a las que has estado cerrando los ojos a diario porque te incomodaban. Alguien de tu alrededor, que goza de tu confianza, te está traicionando, Libra. Es duro saber estas cosas, pero peor sería vivir engañada. No dejes hoy que la noticia te desconcierte. Mantén la mente fría y podrás pensar mejor en la solución.

Escorpio

El tema hoy, Escorpio, es demostrar tu interés por lo que haces a diario. Seguro que lo tienes, claro que sí, pero es muy importante que los demás se percaten de ello, porque pueden tener la impresión de que no tienes suficiente entusiasmo y esto es especialmente grave si quien lo piensa son tus superiores, aunque no tengan ninguna razón. Pero no lo veas como algo insalvable porque no vas a tener ningún contratiempo en este sentido, podrás ponerle solución antes de que surja el problema. Por eso hoy apreciarás que estás en un buen momento, a pesar de dificultades puntuales. Sólo necesitas descansar un poco más, Escorpio, cuidar tu alimentación y dedicar más tiempo a diario a la persona con quien compartes tu vida. Proponle hoy una salida, rompe la rutina de los lunes. Os sentará genial.

Sagitario

Deja a un lado las preocupaciones y los malos ratos que pasas afrontando a diario situaciones que no puedes variar, Sagitario. Cambia hoy de actitud y verás como también varían las circunstancias. Mira un poco más por ti misma y empieza a hacer las cosas que te apetezcan en el momento que se te ocurran. Si lo cuentas a otros te compadecerán, te aconsejarán, pero nadie te sacará las castañas del fuego. Y corres el peligro de que crean que eres muy cansina. ¡Saca tu imagen guay! Hoy tal vez te inviten a una cena de amigos, sorpréndeles llevando un detalle que no sea el clásico vino o los postres, Sagitario. Mira las sugerencias online, seguro que encuentras algo con que sorprenderles realmente. Si crees que tu chico a diario se muestra poco cariñoso, no te cortes y díselo.

Capricornio

Te muestras siempre muy comprensiva, Capricornio, sabes ponerte en la piel de los demás a diario cuando pasan momentos difíciles. Por eso hoy una persona amiga te reclamará con urgencia y quizá tengas que dejar de hacer algo que tenías programado para atender a esa llamada. Que no te duelan prendas ni creas que quizá se trata de una tontería porque el tema es importante y tal vez seas la única persona que puedes ayudarle. Ante todo has de ser sincera, Capricornio, porque tal vez tengas que decirle verdades que a nadie gusta oír, pero sabrás encontrar las palabras y la forma de hacerlo. No vayas con paños calientes. Es mejor que sepa a qué atenerse en realidad. En el trabajo hoy el ambiente estará un poco caldeado por diversas causas. Sé prudente a diario con tus comentarios.

Acuario

Las cosas complicadas que se te presentan a diario, son las que has de resolver primero, Acuario. Esto tenlo siempre presente. Hoy te irá bien seguir este consejo, especialmente porque te cuesta concentrarte y necesitas estar fresca para resolver ciertos temas en el trabajo. Lo más fácil puede esperar. A la salida, si no estás apuntada a un gimnasio o un club deportivo, ve a correr por el parque o date una vuelta en bici, es gratis y muy efectivo. Si en estos momentos estás conociendo a alguien y detectas que no tiene tanto interés como tú, no pierdas el tiempo. Ya llegará una persona que merezca tu amor y que se sienta muy feliz a tu lado, Acuario. Pero si tienes pareja y hay cosas que no a diario acaban de encajar, hoy piensa que si hay amor todo tiene solución.

Piscis

No seas ahora tan quisquillosa con la gente que te rodea, Piscis, en especial con quienes están en un plano inferior. Puedes herir sus sentimientos. Si optas por ser a diario más tolerante no sólo mejorarás tus relaciones sociales sino que incluso puedes ganar adeptos. Hoy en el trabajo puedes tener ocasión de comprobarlo. Recibirás también hoy una llamada de un amigo o amiga que lo está pasando francamente mal, más que un consejo lo que necesita es un abrazo y mucha comprensión. Si tienes pareja, Piscis, y crees que vuestra relación de diario se ha vuelto un poco monótona, es un buen día para sorprenderle, porque en lunes poca gente tiene esa sensibilidad. Prepara cenita en casa, con velas y mucho romanticismo. No le avances los planes, deja que le pille por sorpresa. Te encantará ver la cara que pone.

Fuente: lecturas.com