No te tomes a la tremenda una crítica que te harán, Aries, es algo muy positivo.Aunque atravieses momentos complicados, Tauro, sigue luchado y los superarás. Mantente optimista, Géminis, aunque hoy las obligaciones te aten más de lo esperado. Día apropiado para dar los primeros pasos de un proyecto, Cáncer, presta mucha atención a lo que veas a tu alrededor. No sacrifiques tus deseos por los de tu chico, Leo, más adelante te arrepentirías. Deja de esforzarte por atraer a quien no te hace caso, Virgo, cambia de objetivo. Saca partido de la inspiración que tendrás hoy, Libra, te funcionará muy bien. Si te equivocas y lo reconoces sin buscar excusas, Escorpio, subirás muchos puntos. Estás en un momento excelente en el ámbito sentimental, Sagitario, pon de tu parte para que se mantenga. No pongas en duda que tu vida está encaminada al éxito, Capricornio, aunque quizá se haga esperar un poco. Si alguien reclama hoy tu ayuda, Acuario, échale una mano en lo que puedas. Si estás sola, Piscis, puede llegar a tu vida el amor de la forma más inesperada.

Aries

Alguien a quien conoces muy bien y a quien ves a diario, Aries, hoy puede hacerte un comentario muy sincero que a ti te sentará como una puñalada. Es una crítica constructiva aunque tú te la tomarás por el lado opuesto. Si lo piensas bien verás que es mejor que te digan las cosas como son y no que anden con paños calientes. Deberías agradecer la confianza y la sinceridad, pero si no te sientes con fuerzas para llegar a este punto, por lo menos agradece en tu interior el favor que te hacen. En el ámbito sentimental, Aries, las cosas funcionan pero a diario os estáis encerrando demasiado en vuestra relación y esto puede convertirla en algo aburrido. Salid más con los amigos, juntos o individualmente. Os sentará muy bien. Hoy piensa en un plan para salir mañana con más gente.

Tauro

Si hoy, Tauro, te levantas de capa caída y darías lo que fuera por no ir a trabajar, toma una ducha y un café escuchando tu música favorita. Nada de noticias ni de hablar por el móvil, como haces a diario. Intenta relajarte y mantener la autoestima bien alta. Estás atravesando momentos difíciles pero no por eso has de dejar de luchar. Has de venirte arriba y procurar solucionarlos. En el trabajo, si alguien que está por encima de ti te presiona demasiado, Tauro, recuerda hoy que la vida da muchas vueltas y que puede llegar un día en que seas tú quien esté por encima suyo. Haz las cosas bien y a conciencia, esfuérzate y aprende cosas nuevas a diario. Sentirte bien contigo misma es lo que te dará alas para llegar a alcanzar todo lo que deseas.

Géminis

Te espera hoy muy buen día en el trabajo, Géminis, aunque estará cargado de responsabilidades y obligaciones que tal vez te obliguen a prolongar el horario habitual que tienes a diario. Si esto sucede, no te des a los demonios pensando en lo que podrías estar haciendo fuera, aprovechando el veranito. Acéptalo como algo natural y positivo, este esfuerzo se verá compensado en un futuro próximo. Afróntalo con optimismo y a la salida, párate un ratito a tomar algo con tus compañeros o alguna amiga, Géminis. Te relajarás y luego no te costará conciliar el sueño. Porque si te quedas luego en casa el estrés puede desvelarte, como te ocurre a diario. En el hogar encontrarás hoy un ambiente inmejorable. Tu pareja puede tener preparada una sorpresa para ti. Se anuncia velada romántica. A veces es bueno que te echen de menos.

Cáncer

Si tienes en la cabeza un proyecto que te apasiona, Cáncer, es porque tu intuición te dice que será algo de éxito. No dejes pasar ya más tiempo y empieza a ponerlo en marcha y batallar por ello a diario. Hoy te pueden llegar ciertas señales al respecto. Tal vez encuentres a una persona que te ayudaría a iniciarlo, o pases por un local que sería ideal para instalarte y se anuncia en alquiler. Presta mucha atención, a diario observa todo lo que hay a tu alrededor y proyecta en tu mente cómo sería la forma ideal de llevar a cabo esta idea, creativa Cáncer. Un amigo cercano al que verás hoy estaría verdaderamente interesado. En el ámbito sentimental, hoy es un buen día para compartir con la pareja momentos de intimidad y confidencias. Quizá incluso podríais compartir proyecto.

Leo

Estás soñando a diario, Leo, con ciertas cosas, cierto estilo de vida y luchas siempre mucho por ello. Sin embargo, tu pareja no parece compartir estos objetivos, estas inquietudes y esto hoy te preocupa. Es probable que para complacerle hayas dejado de lado tus deseos a diario y estas cosas siempre acaban pasando factura. No has de detener tu vida por nadie, tu pareja no puede suponer un obstáculo para tus sueños, Leo. Ahora, en fase de enamoramiento puedes estar decidida a renunciar a lo tuyo, pero más adelante seguro que te arrepentirías. Es posible que hoy ya tengas dudas acerca de esta relación. Si estás tan pillada de este chico, de momento sigue adelante pero reflexionando sobre estas cuestiones. Sé muy realista. Quizá no es el hombre de tu vida, aunque ahora te lo parezca.

Virgo

Te sentirás muy satisfecha hoy, Virgo, porque verás que tu esfuerzo diario en el trabajo ha sido valorado. Este reconocimiento puede llegar a través de una gratificación o de un regalo que te dejará flipada. Si es dinerito, no lo malgastes en cosas innecesarias. Guarda un poco para momentos de crisis. Cerca de ti hay alguien que necesita ayuda y aunque no te haya pedido nada, si te enteras del asunto no le dejes en la estacada. Échale una mano. En el amor, Virgo, si estás intentando conquistar a alguien y no consigues avanzar aunque le has dedicado tiempo a diario, quizá no lo consigas nunca o tal vez no es la persona que necesitas. Aunque a veces parece que te hace caso, luego te ignora. Quizá no se atreve a ser sincero. Empieza hoy mismo a cambiar de objetivo.

Libra

Estarás hoy especialmente inspirada, Libra. Se te hará la luz en temas que creías totalmente cerrados. En tu trabajo puedes descubrir nuevas formas de llevar a cabo tu cometido a diario, mucho más eficaces y que te abrirán las puertas a un ascenso. En el ámbito económico, recordarás de repente una vieja deuda que no has cobrado. Reclámala porque no van a poner inconvenientes en pagarte. También en la familia podrás dar la solución a un problema que os veía afectando. Y a nivel sentimental, Libra, hoy es un buen día para aceptar una cita con una persona que últimamente ha estado muy pendiente de ti a diario. Ahora lo ves simplemente como un amigo pero puede que después de salir con él lo consideres algo más importante. No te fíes nunca de las apariencias, para conocer a las personas, profundiza.

Escorpio

Estás acostumbrada, Escorpio, a que a diario te valoren mucho en el ámbito laboral pero hoy pueden venir las cosas por el lado contrario. El exceso de confianza en tu capacidad puede haber hecho que te equivoques. Admítelo de entrada sin buscar excusas ni justificaciones. Esto te haría parecer más culpable y también algo inmadura. Más vale asumirlo y poner los medios para corregirlo. Si lo haces tus superiores todavía te valorarán más. Si hoy, al final de la jornada, te sientes agotada, es por el conflicto que te ha tocado vivir. Harás bien despejándote saliendo con tus amigos o tu pareja, Escorpio. Y de paso recuerda que estar enamorados no significa estar a diario abrazados en el sofá sin moverse de casa. Hay que salir y dar rienda suelta a la diversión y la aventura.

Sagitario

Busca alicientes para que tu trabajo no te parezca tan aburrido a diario, Sagitario. Puedes hacerlo fácilmente. Basta con que cambies ciertas rutinas que te dominan e introduzcas nuevos elementos en tu forma de hacer las cosas. Quizá deberías buscar otro empleo, pero mientras esto no llega no puedes tirar por la borda lo que te permite vivir dignamente. Haz hoy un alarde de imaginación y seguro que encuentras la fórmula para que las horas te pasen más rápidamente. En el ámbito sentimental, estás en un momento excelente, pero tienes que poner de tu parte para que esto se mantenga, afortunada Sagitario. Si estás en una relación de pareja, hoy explora nuevas opciones en la intimidad. Mantén a llama encendida a diario. Y si estás sola, atrévete a conocer gente nueva sin el propósito concreto de llegar a algo más. Te irá muy bien.

Capricornio

La fe mueve montañas, Capricornio, y esto es lo que tendrías que pensar a diario cuando te desesperas. No deberías dudar de que tu vida está encaminada al éxito, aunque te parezca que éste tarda demasiado en llegar. De lo único que no somos dueños es del tiempo, porque éste lo marca la vida y a veces nos hace esperar. Si hoy se te atasca un trabajo que tienes entre manos y empiezas a ponerte nerviosa, lo mejor es empezar de nuevo. Te llevará menos tiempo que corregir los errores, Capricornio. En el tema sentimental, hay alguien que ha mostrado gran interés en ti a diario. Dale hoy una oportunidad de conoceros mejor. Probablemente no surgirá entre vosotros una historia de amor, pero sí que puede convertirse en una sólida amistad que perdure durante mucho tiempo.

Acuario

Aunque tú necesitarías que alguien te prestara atención y apoyo, Acuario, hoy te va a tocar hacerlo tú, porque quizá te encuentres en alguna circunstancia que te obligue a echar una mano a otras personas. Esto te hará ver que la vida no es fácil para nadie. Que a diario hay momentos para todo y que las malas rachas acaban pasando. Alguien en tu trabajo te reclamará porque confía en tu experiencia. Ayúdale porque ambos o ambas saldréis ganando a diario. Si estas de cara al público hoy alguien te puede montar el numerito, Acuario. Aguanta el tipo porque puede estar pasando por una situación difícil. No te enfrentes a esta persona, ten paciencia y recuerda que tú a veces también estás irascible. En el amor, si puedes, hoy es mejor que no quedes con tu chico.

Piscis

Si tienes algún negocio entre manos, Piscis, hoy es un día muy apropiado para comprar stocks o para concretar algún pacto de colaboración. Si se trata de una tienda o comercio de cara al público, pon ahora en marcha una campaña de marketing para incentivar tus ventas a diario de cara a septiembre. Te dará resultados sorprendentes. Y no olvides motivar al personal porque son la clave para que esto funcione. También vivirás hoy momentos muy especiales en el amor, Piscis. Se te prepara una velada de lo más romántica y además no serás tú quien tendrá que tomar la iniciativa. Tu pareja te lo pondrá fácil. Es un día mágico para los asuntos sentimentales, por eso si estás sola puede llegar a tu vida improvisadamente el amor. Abre bien los ojos y no sólo hoy, también a diario.