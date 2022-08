Procura disfrutar de nuevo con las cosas sencillas, Aries, son las que te harán más feliz. Recuerda que las cosas que pasan entre tu chico y tu, Tauro, sólo os conciernen a vosotros. Acepta esa propuesta para salir hoy, Géminis, especialmente si el chico te atrae. Si tienes ocasión, Cáncer, vete lejos de tu entorno habitual, un viaje sería estupendo. Entras en una etapa muy positiva en el amor, Leo, has dado con la persona apropiada. Eres muy hábil para conseguir lo que quieres, Virgo, valora más esta cualidad que posees. Si te cruzas con alguien que te atrae irresistiblemente, Libra, entabla conversación con cualquier excusa. No te dejes convencer por los ruegos de un ex, Escorpio, no es buena idea darle otra oportunidad. Presta mucha atención a lo que se comenta a tu alrededor, Sagitario, te servirá de inspiración. Ser absolutamente sincera, Capricornio, no siempre es aconsejable. Si estás pasando por un batacazo sentimental, Acuario, tus amigas y amigos te ayudarán a superar el bache. Visualiza constantemente todo aquello que deseas, Piscis, verás como lo consigues.

Aries

La vida te sonríe ahora a diario, Aries, y estás empezando a alcanzar ciertos objetivos que te habías propuesto, pero esto también puede estar haciendo que pierdas un poco la perspectiva. Si notas hoy que a pesar de lo que consigues no te sientes plenamente realizada, quizá es porque has dejado de disfrutar con las cosas sencillas que tanto valorabas antes y que te hacían tan feliz a diario. Vuelve a lo esencial porque sólo así podrás apreciar la grandeza de lo que ahora tienes. Hoy, Aries, puedes vivir unos momentos mágicos junto a tu pareja, en la intimidad del hogar, sencillamente. Pero para ello has de crear un ambiente propicio. Desconecta el móvil y apaga la tele, un poco de música de fondo, unas velas y un aceite esencial serán más que suficiente para una noche de pasión.r

Tauro

Estás iniciando, Tauro, una etapa de sanación espiritual y mental que te resultará muy positiva y que te permitirá avanzar a grandes pasos a diario. Hoy, que estás dejando ya atrás cosas del pasado que te seguían afectando, te darás cuenta de cómo este lastre influía en tus decisiones del presente. Esto repercutirá positivamente en tu futuro inmediato y quizá hoy mismo tengas ocasión de comprobarlo. En el terreno sentimental, si estás en una relación seria, empieza a pensar en la forma de darle a diario mayor estabilidad. Es posible que hayáis atravesado recientemente una pequeña tormenta. Recuerda que las cosas que pasan entre vosotros no le conciernen a nadie más, Tauro. Si te peleas con tu chico, no se lo cuentes ni a tu mejor amiga, guárdalo para vuestra intimidad. Verás como resulta mucho más fácil solucionarlo.

Géminis

Hoy, Géminis, te pueden llegar muy buenas noticias respecto a una propuesta de trabajo o un cambio de puesto con más responsabilidad. Es probable que lo que te ofrezcan supere incluso tus expectativas. Esto aumentará tu autoestima y la confianza en ti misma, algo que a diario te venía haciendo mucha falta. Explota más tus talentos, incluso los que no atañen al ámbito laboral, Géminis, muestra al mundo lo mucho que vales y de lo que eres capaz a diario. Tienes una vena artística que todavía no has explorado y que te podría dar grandes satisfacciones y quizá también reconocimientos o incluso fama. No la ignores. En el ámbito sentimental, si en estos momentos tienes el corazón libre, acepta una propuesta para salir hoy de una persona que te atrae, Géminis. Deja que las cosas fluyan.

Cáncer

Hoy, Cáncer, se te presentará la oportunidad de tomar una decisión importante en el trabajo. Es probable que te sientas tentada a pasarle la pelota a otra persona, como sueles hacer a diario, pero te beneficiará si no lo haces y asumes tu responsabilidad. Te respetarán mucho más y demostrarás que tú también tienes carácter. Estás necesitando alejarte por unos días de tu entorno habitual. Si tienes ocasión, sal de la ciudad este mismo fin de semana, aunque lo que te sentaría mejor es marcharte de viaje unos cuantos días. Empieza a pensarlo en serio. Será algo muy positivo que te aportará muchas experiencias nuevas y que alimentará tu mente y tu espíritu, Cáncer. Si tienes pareja, podéis vivir una experiencia inolvidable y que os unirá mucho más. Decídete hoy a hacer por una vez eso que a diario has considerado sólo un sueño.

Leo

Estás ahora, Leo, en el mejor momento para tomar decisiones importantes en el terreno profesional. Ya no pienses tanto a diario en las equivocaciones que pudiste haber cometido en el pasado y en cómo te afectaron. En estos momentos lo tienes todo de tu parte para conseguir lo que te propongas. Concéntrate en lo que quieres lograr, sobre todo si tu trabajo actual no te llena. Es necesario que hagas el esfuerzo sin cuestionártelo, porque el futuro te depara grandes éxitos y la posibilidad de ganarte la vida en lo que realmente te gusta, Leo. Además, estás entrando en una etapa muy positiva en el amor. Si hasta hace poco tenías cierta desconfianza, ahora empiezas a sentir a diario que tu elección ha sido la acertada. Hoy es un buen momento para trazar planes de futuro con tu pareja.

Virgo

Te estás sintiendo satisfecha por la buena marcha de tu trabajo, Virgo, y hoy con mayor motivo porque destacarás en un tema que para otros es muy complicado. Tu capacidad de liderazgo se está poniendo de manifiesto a diario y no pasa desapercibida. Aprovecha este momento para buscar un poco de tiempo y reflexionar sobre cómo ha avanzado tu vida y los obstáculos que has tenido que superar. Estás librándote de las ataduras del pasado y empiezas a sentirte más autosuficiente, Virgo. Algunas clases de meditación, te ayudarían ahora a ver con mayor claridad tu futuro y te librarían de esas ansiedades que te traicionan. Eres muy hábil para conseguir lo que quieres a diario, sólo te falta reconocer esta cualidad que posees. En el amor, antes de involucrarte en una relación seria, hoy párate pensar si no es demasiado pronto.

Libra

Hoy, Libra, podrás por fin descubrir quién vale realmente la pena tener como amigo y quien es mejor que mantengas a distancia a diario. Ya habías empezado ayer a detectar a quienes se acercan a ti y que buscan solamente tu interés, pero hoy todavía tendrás una visión más clara de todo ello. Busca la forma de alejarte de quienes no te hacen ningún bien. Recuerda también ciertos consejos que te dieron en casa en tu época de adolescencia respecto a las malas compañías. Quizá entonces no supiste apreciar el mensaje en toda su intensidad, Libra, pero ahora que has madurado verás que es muy importante seguir este consejo a diario. Si hoy en un lugar público te cruzas con alguien que te atrae poderosamente, busca una excusa para entablar conversación. Puede ser muy importante en tu vida.

Escorpio

En los últimos días, Escorpio, te estás dando cuenta a diario de que tu vida está cambiando pero no le das la importancia que merece. Estas en un ciclo de transformación muy positivo, que te hará avanzar mucho en temas que necesitas y en los que andabas algo perdida. Si estás sintiendo poco valorada en el trabajo, no por ello has de dejar de hacer las cosas lo mejor posible, pero paralelamente busca otra opción. Aprovecha el tiempo libre del fin de semana para explorar posibilidades. Tienes oportunidades a tu alcance, sólo has de descubrirlas. En el terreno sentimental, Escorpio, si hoy un antiguo amor llama de nuevo a tu puerta, antes de acceder recuerda los malos ratos que pasaste a diario por su causa. No es buena idea repetir una experiencia que te causó dolor.

Sagitario

Un comentario sin importancia que escucharás en el día de hoy, Sagitario, acabará siendo decisivo en tu vida porque te impactará y te servirá de inspiración en un tema al que andabas dando vueltas a diario. También podría ser que escucharas sin querer una conversación ajena en un medio de transporte o en el bar donde desayunas. Presta atención a lo que se dice a tu alrededor. Si te sale la ocasión de tomar algo con los amigos o cenar con ellos, te lo pasarás genial y además podrás conocer a alguien que será más adelante muy importante en tu vida y no precisamente en el aspecto amoroso, Sagitario. En este terreno, si tienes pareja, hoy tendréis ocasión de hacer un extra, saliros de la rutina de diario. Os estaba haciendo falta, tenéis que repetir más a menudo.

Capricornio

Éste es tu momento, Capricornio, si quieres encontrar un buen trabajo con el que te ganes bien la vida a diario y que además te proporcione la estabilidad que andas buscando. Ponte en marcha hoy mismo, incluso si estás de vacaciones, y explora las posibilidades que tienes a tu alcance. Ahora tienes una actitud correcta y en el único punto que has de prestar atención es en cómo dices las cosas porque a veces eres demasiado brusca o demasiado sincera. Esto puede afectarte en el día de hoy porque alguien de tu entorno se sentirá mal por un comentario tuyo, impetuosa Capricornio. En el ámbito sentimental, si estás conociendo a alguien y notas que hoy se muestra un tanto reticente, es probable que sea por algo que has dicho y que le ha echado para atrás. Aprende a comunicarte a diario más correctamente.

Acuario

Si estás saliendo de un batacazo sentimental y sientes que te cuesta remontar, Acuario, mantén la mente ocupada, no sólo hoy, también a diario. No te encierres en casa a llorar, ni pienses que siempre va a ser igual. Es muy poco probable que cualquier situación se reproduzca exactamente y, en todo caso, procura sacar las enseñanzas que esto te ha proporcionado. Deja que la vida siga su curso y no quieras forzar al destino, Acuario. Sal y reúnete con las personas que te pueden dar apoyo en estos momentos. Hablar con alguien de confianza te resultará liberador. Escucha también los consejos que hoy te dará una amiga que te tiene mucho aprecio. Ponlos en práctica a diario porque es precisamente lo que estás necesitando ahora. Has de aprender con urgencia a no depender tanto de una persona.

Piscis

Convéncete hoy, Piscis, de que cualquier cosa que quieras conseguir necesita que le dediques tiempo y esfuerzo pero además también tienes que proyectarlo en tu mente a diario. Piensa siempre en positivo, dando por descontado que lo vas a alcanzar y a diario visualiza tu vida en una nueva casa, por ejemplo, desempeñando un trabajo que te entusiasma o junto a esa persona de quien estás pillada. Concéntrate y pon toda tu energía en ello, te asombrarás de los resultados. Si estás en una relación de pareja y en estos momentos notas cierto alejamiento por su parte, romántica Piscis, has de profundizar más en sus deseos a diario, porque parece que te has quedado en un plano demasiado superficial. Quizá te sorprenda saber lo que le está haciendo falta. Dile también hoy lo que tú esperas de esta unión que estáis forjando.