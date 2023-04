Con la ayuda de los astros podemos descubrir si la suerte nos acompañará o no durante la semana. Descubre qué dicen sobre ti y cómo te irá dependiendo de tu signo del zodiaco y afronta así con mayor seguridad los próximos días.

ARIES (21-3 al 20-4)

SALUD: Tienes pequeñas molestias digestiva a las que no haces mucho caso. No estaría mal que lo consultaras con un médico, ya que se puede complicar las cosas. Vigila también más lo que comes.

AMOR: Con tu pareja vivirás una etapa de fortalecimiento y amor sincero y tranquilo. Esto hará que empieces a hacer planes de futuro. Es un buen momento para sentir que tu familia te quiere y apoya, al igual que tus amigos, que te ofrecerán muchos planes si has vivido un desengaño amoroso hace poco tiempo.



FORTUNA: Si tu economía está dañada confía en el apoyo de tu familia, ya que te sacarán de algún lío que te surge de imprevisto. El número tres y el color rojo te darán suerte.

TAURO (21-4 al 20-5)

SALUD: Tu punto débil estos días es tu estómago. Te cuesta un poco hacer las digestiones y te sientes molesto y pesado. Evita las grasas y el picante, porque no te sientan nada bien.

AMOR: Tu relación amorosa es muy estable, pero debes fomentar más el diálogo y la complicidad. En una fiesta a finales de semana vas a ser el centro de atención, por lo que no descartes conocer a alguien muy especial si no tienes pareja desde hace mucho tiempo.



FORTUNA: Si estás buscando un empleo, tendrás que tener un poco más de paciencia porque no encontrarás lo que estás buscando. El número cinco te dará suerte, así como el color azul.

GÉMINIS (21-5 al 21-6)

SALUD: Esta semanava a hacer que te sientas bien, con fuerza y mucho ánimo. No debes sentir pereza a la hora de hacer ejercicio, caminar o correr, porque beneficia a tu circulación sanguínea.

AMOR: La Luna hace que estés muy sensual y que tus sueños apasionados se hagan realidad. Se van a realizar de una forma espontánea, así que no le pongas peros a la edad y disfrútalo.



FORTUNA: Tendrás mucha suerte en el trabajo o en los nuevos proyectos que puedan aparecer, así como en los negocios personales que vayas a emprender. Conseguirás el éxito que te mereces, así que sigue adelante. El número dos y el color verde te darán suerte.

CÁNCER (22-6 al 22-7)

SALUD: Tienes que controlar la retención de líquidos si te notas los tobillos un poco hinchados. Te vendría muy bien caminar un poco después de cada comida. Evita las grasas, los dulces, el alcohol y no olvides beber más agua.

AMOR: No te cortes a la hora de declararte, ya que la influencia de la Luna te puede hacer cambiar la vida en el plano sentimental. Si tienes una relación estable, vas a hacer planes de futuro que se van a ir realizando hasta finales de año. Respecto a tu familia, tienes que tener más paciencia y no buscar enfrentamientos.



FORTUNA: Si te preocupa unos pagos pendientes, no debes sufrir porque los podrás hacer frente. Eso sí, debes organizar tus gastos. En tu trabajo te valoran mucho, pero no debes bajar tu rendimiento.

LEO (23-7 al 23-8)

SALUD: La garganta te molestará y puedes estar un par de días con afonía, así que si fumas evítalo. Te puedes sentir más cansada de lo habitual y todo puede ser debido a la falta de sueño. Procura dormir las horas que necesites.

AMOR: Entras en una etapa en la que te vas a sentir muy apoyada por tu pareja y te vas a sentir muy feliz. Vas a empezar a valorar más el tener un ambiente tranquilo y relajado en casa. Esto te beneficiará a tu sistema nervioso. Si no tienes pareja, vas a querer disfrutar de tu soltería.



FORTUNA: Tu economía puede sufrir altibajos. Debes controlarte, ya que necesitas tener una estabilidad que te haga estar un poco más tranquila. No alardees de lo que no tienes. Los números pares y los colores oscuros te darán suerte.

VIRGO (24-8 al 23-9)

SALUD: Vas a tener que hacer frente a un pequeño catarro que se puede iniciar en una salida nocturna. Procura abrigarte un poco más si hace frío. Además, toma unos días de descanso para recuperar fuerzas.

AMOR: En ciertos momentos dudas de los sentimientos de tu pareja y esto te provoca inestabilidad sentimental. Tienes que hablar con él y veras como te quedas mucho más tranquila.



FORTUNA: Si estás buscando empleo, a mitad de semana puedes tener muy buenas noticias.No confíes en que un tema económico que te va a empezar a preocupar, se soluciones solo y deprisa.

LIBRA (24-9 al 23-10)

SALUD: Vas a tener una jaqueca motivada por tus preocupaciones y por tus nervios. Tienes que procurar relajarte y no te obsesiones con la gente que has conocido recientemente. Además, vas a tener un pequeño dolor en las piernas.

AMOR: En las últimas semanas, te muestras bastante celoso con tu pareja a consecuencia de los cambios de la Luna. Debes hablar.



FORTUNA: No esperes que sea tu familia quien te resuelva un problema económico que te está agobiando, tienes que ser un poco más previsor y así no te verás en esta situación más veces. Te vendrá una nueva oferta laboral.

ESCORPIO (24-10 al 22-11)

SALUD: Por una mala postura, tu espalda se puede resentir. No hagas gimnasia sin la supervisión de un experto.

AMOR: Tienes pareja, pero hay algo que no funciona. Por eso, la influencia de marte en el signo de Escorpio hará que te sientas atraída por una persona o que tengas la tentación de volver con alguien del pasado. Piénsalo muy bien, porque no habrá marcha atrás.



FORTUNA: Si tienes un trabajo independiente, todo va a mejorar. Tendrás grandes ideas a las que puedes sacar gran rendimiento. El color rojo y el número dos te darán suerte.

SAGITARIO (23-11 al 21-12)

SALUD: Una fuerte congestión nasal puede provocarte que tengas los ojos llorosos e irritados. Lo más conveniente es que consultes con tu especialista. Además, será bueno que empieces a hacer un poco más de ejercicio si quieres perder todos los kilos que has cogido en las últimas semanas.

AMOR: Si no tienes pareja, vas a atraer a la joven más joven que tú y te vas a emocionar como un adolescente.Debes vivirlo y no permitas que nadie te amargue el buen momento sentimental que vas a empezar a vivir.



FORTUNA: Los colores vivos te traen mucha suerte y por otro lado te van a dar una fuerza especial. Utilízalos si tienes pendiente una entrevista de trabajo o algún examen en los próximos días.

CAPRICORNIO (22-12 al 20-1)

SALUD: Los cambios de temperatura y el frío no te favorece, por lo que podrías notar una inflamación y pesadez en las piernas debido a tu mala circulación. Procura hacer más ejercicio.

AMOR: Si tu corazón no está ocupado desde hace tiempo, te enamoras con mucha facilidad, y por ello en muchas ocasiones sufres innecesariamente. Tienes que tener mucho cuidado, ya que te podrías sentir atraída por gente más joven y luego lo pasas fatal. Tienes que estar más pendiente de tu familia.



FORTUNA: No debes enojarte con la gente que trabaja contigo. En muchas ocasiones, eres muy exigente con la gente de tu alrededor y tienes que controlar tus impulsos. El número nueve y el color verde te darán suerte.

ACUARIO (21-1 al 18-2)

SALUD: Con mucha fuerza de voluntad has conseguido adelgazar un poco evitando los dulces y las grasas. Ahora solamente te falta poner un poco más de tu parte y hacer un poco más de deporte.

AMOR: Es un buen momento para recibir el apoyo y cariño por parte de tu pareja. Procura estar a la altura y vive con mucha ilusión lo que te espera. Si no tienes pareja, las cosas seguirán así hasta que no te alumbre la Luna.



FORTUNA: Vas a recibir una sorpresa por parte de tus superiores: una propuesta de un nuevo proyecto. Incluso puedes recibir el reconocimiento por tu buena labor profesional. El número ocho y el color azul te van a dar suerte.

PISCIS (19-2 al 20-3)

SALUD: Un inoportuno catarro te puede fastidiar el fin de semana. Intenta tomar alguna vitamina que refuerce tus defensas para poder evitarlo. Tu estado de ánimo es bueno, aunque procura no agobiarte por pequeños problemas.

AMOR: Los astros no te favorece. Y podrías discutir con mucha facilidad con tu pareja. Si hace tiempo que no tienes pareja, te vas a sentir un poco agobiada por alguien que intenta seducirte. Tienes que dejar las cosas bastantes claras desde el principio, antes de que sea demasiado tarde.



FOTUNA: En el trabajo recibirás la ayuda de los compañeros más jóvenes que tú. Esto te favorecerá para conseguir tus propósitos. Si no tienes trabajo, no pienses en iniciar un negocio, ya que los astros no te favorecen.