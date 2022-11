Está próxima a comenzar una nueva semana signada por el consejo de ser prudentes a la hora de reaccionar, teniendo en cuenta el zodiaco. El horóscopo, signo por signo:

Aries 21/3 al 20/4

Esta semana no andes por la vida dando opiniones sobre cosas que no te incumben o no te preguntan. Tampoco te muestres en posiciones dogmáticas frente a ciertos temas. Recuerda que la verdad es subjetiva y si hablas sin pensar es fácil que seas malinterpretado.

Tauro 21/4 al 21/5

No actúes con rencor y date el tiempo para pensar cada acción porque todas las acciones tienen una reacción. Esta semana la ley del karma está actuando fuerte sobre ti. Debes ser prudente con tus acciones y no actuar desde el miedo o el rencor podrías recibir un contraataque.

Géminis 22/5 al 21/6

No te obsesiones con que la razón de tus problemas son los otros. Debes hacerte responsable de tu parte para evitar controversias. Frena tus impulsos y sobre todo tus palabras, esta semana no estarás muy elocuente y podrías exponerte más de la cuenta en temas de pareja.

Cáncer 22/6 al 23/7

Tiene por delante una semana un tanto pesada en términos de rutina y eso podrías hacer que el cansancio te haga pasar una mala jugada y te deprimas sin muchas razones. La clave es descansar y darle muchas ínfulas a los pensamientos negativos que te agobien.

Leo 24/7 al 23/8

Cuídate de desplegar tu melena al viento sin mirar primero quien está a tu lado. A veces hay que cuidarse de no crear enemigos gratis. Antes de actuar esta semana observa tu entorno y fijate si vale la pena lo que quieres desarrollar. Elige qué desfiles y batallas dar.

Virgo 24/8 al 23/9

Tiempo al tiempo y cada persona tiene su forma. Esta semana si recuerdas no ser autoritario y verás como la vida te sonríe y las cosas se resuelven. Recuerda que solo puede ser flexible quien confía verdaderamente en él mismo y sus convicciones. Cede.

Libra 24/9 al 23/10

La indecisión debe durar solo un tiempo y siempre y cuando sea reflejo de un proceso de análisis. Si dudas sin analizar solo perderás tiempo y caerás en parálisis por miedo al fracaso. Obsérvate esta semana y no te mientas a ti mismo. Ve las razones de tu duda.

Escorpio 24/10 al 22/11

Cuida tus emociones, tenlas presentes para que no actúen sin tu conciencia. Esta semana corremos el riesgo de actuar sin filtro y decir muchas cosas que has callado. Debes analizarlas y comprender por qué antes elegiste callar. Parte de tu crecimiento está en ese poder.

Sagitario 23/11 al 22/12

La fuerza que recibiste la semana pasada, debes regularla para que no se te vayan los humos a la cabeza y puedas ser estratégico antes de actuar. Si no haces una pausa te puedes volver tirano y perder mucho de lo avanzado en términos de socios y pareja y en como los otros te ven.

Capricornio 23/12 al 20/1

Debes traer tu mente al presente y actualizar no solo tus ideas sino también tus deseos. Esta semana las acciones de otros te pueden confundir y puedes aceptar cosas que antes querías, pero ahora no. No te quedes en el pasado y antes de recibir revisa si es realmente lo que quieres.

Acuario 21/1 al 19/2

Al contrario de muchos signos, esta semana tú debes ser prudente contigo mismo y no ser obtuso con el futuro que habías planeado. No dejes que las situaciones te confundan y tampoco actúes desde la pereza emocional. No seas terco y cambia de planes si es necesario.

Piscis 20/2 al 20/3

No dejes que la historia familiar o los mandatos de tu niñez te limiten. Eres una persona adulta capaz de transformarse y elegir que toma y que no. Acepta que otros lo verán como deslealtad, es tiempo de pensar en tu largo plazo y tus propias decisiones.

