"Fue solo una broma", dijo Kaitlyn Wolf, la mujer que recibió cientos de amenazas de muerte en las redes sociales luego de que viralizara un video en el que ella mete la cabeza de su hijo de 3 años dentro de un inodoro.

La mujer de Leesburg, Florida, Estados Unidos, dijo que la filmación no es lo que parece y agregó dijo que no tenía idea de que un video de ella metiendo la cabeza de su hijo en el baño tendría la reacción que tuvo.

"Han amenazado con matarme, asesinarme, meter la cabeza en un baño, enterrarme a medias vivo, cortarme la cabeza", dijo Wolf.

El caso se dio a conocer la semana pasada, cuando Wolf dijo que hizo una broma y le dio a su hijo de 3 años, lo que ella llama "swirly" en el inodoro. En el video, se escucha al niño gritar, pero su madre dijo que no estaba gritando, sino riéndose.

"Fue solo una broma. Todos dicen: 'Uf'. Su rostro no se mojó. No es un inodoro sucio. No estaba siendo torturado de ninguna manera ", dijo Wolf.

El Departamento de Policía de Leesburg y el estado de Florida no se están riendo; ambos han iniciado investigaciones sobre el asunto.

Wolf dijo que su hijo de 10 años filmó el video. Ella dijo que envió el video a un ex amigo, y que un ex amigo envió el video a otra mujer, quien lo publicó en Facebook.

"Nunca volvería a hacerlo. Nunca quisiera esta explosión de odio", dijo Wolf y agregó que su hijo de 3 años está bien y saludable.