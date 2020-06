La sociedad actual parece estar dominada por personas prepotentes que piensan que lo que ellos quieren vale más que las necesidades de los demás, y se dan aires de importancia que los transforman en seres insufribles. Del otro lado están las personas sencillas, que viven su vida intentando no molestar a nadie, y haciendo nada más que las cosas que necesitan, sin signos de arrogancia o soberbia.

Su forma de ser a veces los convierte en blanco de algunas personalidades dominantes, pero en general viven sin sobresaltos y sin nada de lo que avergonzarse. Son un ejemplo de calma contagiosa, que pueden transformarse en una guía en momentos difíciles o de zozobra. Mirá en esta lista cuáles son los signos más sencillos del zodiaco.

Piscis

El rasgo de la personalidad de los regidos por Neptuno es la distancia, que los puede hacer parecer como los más sencillos del horóscopo, ya que prefieren concentrarse en sus propios asuntos antes que hacer el esfuerzo en preocuparse por la vida de los demás. Pero el lado malo de esta indiferencia es que a veces se puede confundir con arrogancia, lo que puede meter a los piscis en problemas que no se buscaron.

Virgo

Lo que transforma a los nacidos bajo este signo en sencillos es su amor por servir a los demás. Esto no quiere decir que sean sirvientes que cumplan todos los deseos de personas dominantes, sólo significa que si pueden ayudar a alguien, lo harán, y con muchísima alegría. Eso no les impide tener un lado muy particular y perfeccionista, que hace que lleguen a pasarse de críticos en ocasiones. No es lo común.

Libra

Lo que salva a este signo de ser considerado arrogante es que tiene muchos problemas para tener en cuenta a los demás. No es que los libra vivan en un mundo aparte, pero sí prefieren concentrarse en sus necesidades y no ser molestados por nadie. Una de sus características es que no pueden soportar el conflicto, por lo que muchos eligen dejar de lado la vida social para abrazar de lleno la sencillez de la soledad.

Cáncer

La sencillez de los cáncer es tal que muchas veces llegan a despreciar a las personas que consideran arrogantes. El lado bueno es que son extremadamente cálidos, y a pesar de que aman la tranquilidad, no dudan en ir a la guerra por la gente que consideran más cercana a ellos. Lo malo es que, si por alguna razón alguien les cae mal, mostrarán una cara totalmente diferente, que puede dar una idea equivocada de su verdadera personalidad.

Acuario

Algo que los aleja de la sencillez es su rebeldía natural que hace que quieran destacar, pero los acuario en el fondo son personas dulces que siempre disfrutan de ayudar a los demás. Son maestros en dar buenos consejos, pero siempre toman como base su experiencia propia, porque intentan que los demás sean como ellos. Algunas veces pueden ser prepotentes cuando se trata de causas que defienden desde el corazón, y en esos casos lo mejor es no discutir con ellos.