El regalo ideal parece que realmente existe y un gran número de usuarios de Twitter así lo decidieron. Un joven realizó un posteo mostrando el inesperado obsequio que recibió e inmediatamente se volvió viral en las redes.

El usuario @jeffocondoblef recibió un ramo, pero no de flores como suele ocurrir, sino de salamines, quesos y pan. Algo que lo asombró, sobre todo porque se trata de comida y de la buena.

"Me regalaron un ramo de salamines y queso. No acepten menos que esto, hermanos", escribió el usuario junto a tres emojis de llanto, expresando la total felicidad por el obsequio.

Me regalaron un ramo de salamines y queso ������ no acepten menos que esto hermanos pic.twitter.com/swLi1ZEBWa — Jeffo (@JeffoConDobleF) June 29, 2022

La publicación no tardó en viralizarse, a tal punto de que el autor debió agregar un segundo tuit al hilo. "La cantidad de gente que me mandó mensajes preguntándome dónde se consiguen. Andá a una fiambrería, comprá un salamín y un pedazo de soque y hacelo vos. No pueden ser tan vagos amigo", puso entre risas.

El posteo sumó más de 400 respuestas en cuestión de horas, además de más de 100 mil me gusta. La gran mayoría de internautas votaron a favor del novedoso regalo y etiquetaron a sus parejas para la gran idea.