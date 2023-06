En las últimas horas, se volvió viral en las redes sociales un video que compila la particular reacción que tiene el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, cuando le piden hablar en otro idioma que no sea el español. De carácter tímido, pero firme, el siete veces ganador del Balón de Oro no duda en marcar su posición ante cada requerimiento al respecto que le hicieron a lo largo de su carrera.

Sin ir más lejos, en una de las entrevistas que, por compromisos comerciales, La Pulga tuvo que darle a la televisión china, donde el combinado nacional disputó un partido amistoso frente a Australia el último jueves, Messi repitió su marcada postura en este tipo de situaciones. El compilado de entrevistas, se inicia, justamente, con la última intervención pública de Messi en Asia, en la que el conductor le pide saludar “en chino”.

Sin hacerle caso al entrevistador, un poco incómodo, Messi responde: “Bueno, en español. Hola a todos, un gusto saludarlos y estar acá”. Luego, en el video editado, reflejan un fragmento de su visita a Egipto, donde el animador de turno le pidió que dijera “amo Egipto”, pero en inglés. Tras hacerse el desentendido, le preguntan de vuelta al jugador si puede replicar sus dichos en el mencionado idioma, a lo cual responde, contundente: “No, no, no, gracias”.

Messi cuando le dicen que hable en otro idioma que no sea el español:



pic.twitter.com/KvqFxnMTPU — Messi out of Context (@OutMessi_) June 15, 2023

Más acá en el tiempo, en una de las primeras entrevistas que brindó como jugador del PSG, en tono jocoso, para darle cierre a la conversación, el periodista Christian Martin dijo “muchas gracias” en francés. Dispuesto a que Leo hiciera lo propio, el cronista le consultó: “¿Cómo se dice?”. Con una sonrisa, el futbolista argentino respondió, en español, “gracias”, y se levantó de su asiento.

Luego, en una gira que hizo con el equipo francés, los futbolistas más representativos de equipo grabaron un mensaje, en el que Mbappé y Neymar anticipan, en inglés, su próxima visita al país asiático. A diferencia de sus dos colegas, Messi hizo lo propio, pero en su idioma nativo, y con una cara no tan amistosa.

Finalmente, el video recoge, de su época en el Barcelona, un viejo saludo que hicieron los futbolistas más representativos del equipo por el año nuevo chino. Nuevamente, tanto Ney como Luis Suárez hablaron en chino, mientras que Messi los felicitó en su indeleble español “rosarino”.

El compilado generó comentarios de todo tipo en las redes sociales, donde los fanáticos de Messi se expresaron al respecto, y apoyaron a su ídolo. “Te amo con toda mi vida”, “Messi hace más por el español que toda la real academia española en su historia”, “Sos lo mejor que nos pasó”, “Gracias por existir”, “Messi es mi padre y me representa donde esté”, fueron algunas de las respuestas más cariñosas a su referente.

Un poco más reflexivo, otro usuario concluyó: “Es increíble, pero se habla poco que Messi es de los pocos jugadores que representan tan bien a Latinoamérica. Siempre antepone su idioma nativo para todo y no lo cambia, ama a su patria mas que nadie, y populariza nuestro idioma como pocos”.