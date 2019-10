Los hombres menos atractivos son los mejores en el sexo, dice un estudio. Si lo que quieres es disfrutar como nunca en la intimidad, probablemente debas dejar de buscar al hombre más guapo y darle una oportunidad a los chicos menos atractivos.

La realidad es que la sociedad se ha encargado de imponernos unos estándares de belleza bastante elevados en ocasiones hasta irracionales, donde el físico es lo más importante. Lamentamos decirte que mientras tú pierdes el tiempo buscando a la pareja perfecta, hay cientos de chicas disfrutando de buen sexo luego de darle una oportunidad a un caballero que está lejos de ser una estrella de cine, pero es un experto en la cama.

Por eso creemos que es importante que te tomes el tiempo de revisar las tres razones por las que los chicos feos son la mejor opción. Nada pierdes con intentarlo. Olvídate de los prejuicios y gana muchos orgasmos.

RAZONES PARA ELEGIR A UN CHICO NADA GUAPO

En el deporte son los mejores

Un estudio dirigido por un sociólogo alemán, midió la cantidad de goles y jugadas de cada integrante del equipo, para comparar la habilidad deportiva con el atractivo físico. Los resultados fueron claros, los jugadores poco guapos son los que rinden mejor en el campo.

Te derrite con su trato

Un chico poco atractivo, te valora más que un Don Juan que cree que todas mueren por él, las mujeres que se casan con hombres no muy agraciados aseguran que son inmensamente felices con su trato, suelen ser más detallistas y cariñosos.

Se esfuerzan más en la cama

Los hombres que no son tan guapos suelen esforzarse más en la intimidad, probablemente no tenga el cuerpo de una estrella de cine pero puede conocer la técnica exacta para llevarte al extasis. Estos chicos suelen ser más creativos.

Ahora ya no tienes pretextos para seguir cancelando esa cita con ese hombre que muere por ti pero no es nada guapo, en la cama la técnica vale más que él fisico. No te limites y déjate sorprender.