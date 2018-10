Una joven residente del hospital de Berazategui quedó envuelta en un ola de críticas luego de que subiera a sus redes sociales fotos de su festejo de cumpleaños y "bautismo" como médica, dentro del quirófano.

La joven llevó adelante su primera cesárea y mostró que durante la intervención sus compañeras la mojaron con vaselina a modo de bautismo. Además se sacó una selfie junto a la madre y el bebé y sopló las velitas porque ese día también era su cumpleaños.

Las fotos se viralizaron y las críticas apuntaron a la negligencia de la joven profesional, debido a que su festejo pudo haber puesto en riesgo la vida de la mamá y del recién nacido.

Tras el hecho, la directora ejecutiva del Hospital Evita Pueblo explicó al medio TN que la residente no estaba sola y había superiores trabajando con ella: "Todos son pausibles de sanciones que van desde la suspensión por tres días hasta la apertura de un sumario", afirmó.

Luego, explicó: "Es cierto que los residentes tienen bautismos pero no dentro del quirófano. Esto no debería pasar en ningún momento de la intervención. En este caso, la mama estaba despierta y dio consentimiento tácito pero de todas maneras hay una vulnerabilidad del paciente que uno no mide".

Fuente: TN