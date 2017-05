Es una de las canciones de más éxito de los últimos tiempos, llegando a alcanzar el puesto número uno de la lista Billboard (algo que un tema en español no conseguía desde La Macarena). Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, ha roto los récords y suena una y otra vez en las radios haciendo que sea casi imposible no aprenderse su letra. Precisamente Justin Bieber ayudó a que la canción alcanzara el éxito mundial cuando la cantó en un remix con los artistas. Pero ahora él es incapaz de recordar ni su pegadizo estribillo.



El cantante canadiense tiene intención de seguir aprovechándose del tirón el tema, y con esa idea apareció hace tres noches en un local de Nueva York. Pero la jugada no le salió muy bien. Ni bien agarró el micrófono, Bieber fue cambiando las frases según le convenía llegando a cantar incluso “bla bla bla”. En vez de seguir la letra del pegadizo estribillo cantó: “I don’t know the words so I say poquito, I don’t kown the words so I say Doritos” (“no sé las palabras así que digo poquito, no sé las palabras así que digo Doritos”). Y así sucesivamente, incluso parece que el artista dice “mojito”. Hubo incluso momentos en los que ni la improvisación le sirvió, y así, “firmo en las paredes de tu laberinto” se convirtió en “bla, bla, bla”.



“Nos vamos pegando, poquito a poquito” Bieber lo cambió por un “nos vamos pegando, dejé de fumar cigarrillos”, esta segunda parte en inglés. El cantante, de 24 años, intentó cantar uno de los mayores éxitos en español, pero está claro que lo hizo en su propio idioma. Eso sí, consiguió cantar, y acertar, con la palabra “Des-Pa-Ci-To”, básicamente, el título de la canción. Puede que haya sido un olvido o una gracia, pero sea cual sea el motivo seguro que no le va a gustar del todo al autor del tema.

Despacito #1 in the world. Thank you — Justin Bieber (@justinbieber) 24 de abril de 2017



El éxito de la canción parece haber despertado una enemistad entre Justin Biber y Luis Fonsi. El cantante canadiense publicó a finales de abril en mensaje en su cuenta de Twitter, en el que agradecía el puesto número uno del remix de Despacito en el que aparece. ¿El problema? En ningún momento del mensaje cita al artista puertorriqueño. La respuesta de Luis Fonsi fue publicar en su cuenta de Instagram un pantallazo en el que se ve el título de la canción en el puesto número uno de la lista Billboard, con un mensaje de agradecimiento solo para Daddy Yankee. Llegan las vacaciones, y probablemente los dos quieran coronarse como los reyes de la que es más que probable que sea la canción del verano.