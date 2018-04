El periodista Roberto Navarro y la ex candidata a diputada por la provincia de Santa Fe Amalia Granata protagonizaron un cruce picante en el programa de televisión Podemos hablar conducido por Andy Kusnetzoff.

Los invitados tuvieron un diálogo cargado de tensión cuando Navarro dijo que fue difamado por Clarín, la revista Noticias y Lanata y que él nunca ofendió a nadie en la televisión y radio.

Amalia Granata lo cruzó y contó que un amigo de ella está en juicio con el periodista.

“Hablo de Álvaro Zicarelli. Vos no te presentás a las mediaciones y se le hace imposible cerrar el juicio. La verdad que has dicho barbaridades. Decir que una persona vende mujeres o es narcotraficante, es personal”, señaló.

“Jamás dije eso. Están inventando. Disculpame, estás mintiendo. Si decís que yo dije que vendía mujeres, estás mintiendo”, respondió Navarro.

Granata dijo que se “sacara la careta”. El periodista indicó que los juicios que afronta con Lanata, Majul, Michetti y Zicarelli son por cuestiones políticas y que buscan “destruir” su PYME.

En otro pasaje del programa, Navarro contó un episodio que sucedió en los pasillos de Radio 10 en abril de 2017, cuando se peleó a golpes de puño con Baby Etchecopar.

"Él había hecho dos o tres editoriales muy insultantes contra mí en el medio de casos como fue el de Candela o cuando golpearon a trabajadores en la Panamericana y me metía a mí en el medio. Un día fui al baño y él estaba ahí y no me quería dejar salir. Me tiró una patadita el petiso. Y bueno ahí me enoje. Él cobró más", detalló el conductor.