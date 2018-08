La incesante búsqueda de un joven que perdió a su perro ha conmovido a un distrito de Cipolletti, en Río Negro. Desde hace 20 días, Leo Yañez recorre todos los rincones de la ciudad en busca de Jimmy. Mientras busca, silba ya que esa era la forma en la que su mejor amigo y él se comunicaban antes de perderle el rastro.

El joven de 33 años adoptó a Jimmy cuando tenía tan sólo 4 meses y desde ese momento se convirtieron en compañeros inseparables. El perro es una cruza de labrador y border collie, tiene 2 años y su pelaje es color chocolate que llama mucho la atención.

El 19 de julio pasado Leo llegó a su casa del trabajo y se dio cuenta de que su mejor amigo no estaba. En un primer momento, el joven buscó por el barrio y en las inmediaciones pero no obtuvo ningún resultado. Desde ese momento el joven inició una incesante búsqueda que ya lleva 20 días.

Según informó el diario La Mañana de Cipolletti, Yañez recorrió la mayor parte de la ciudad en auto, en bicicleta y caminando. Al tiempo que busca, el joven silba ya que Jimmy respondía a un característico llamado, una suerte de código que sólo ellos dos entendían y que los mantenía unidos cuando salían a pasear.

"A Jimmy lo entrené con un silbido con el que se ponía atento y volvía conmigo. Son dos tipos de silbido, uno con el dedo y otro sin el dedo. El que es sin el dedo era el que usaba cuando íbamos caminando y él estaba cerca, mientras que el silbido con el dedo era el que usaba cuando estaba lejos. Apenas lo hacía, me miraba y venía corriendo rapidísimo. Ahora salgo a silbar todos los días, pero no responde", explicó.

El joven cree que el perro está encerrado en algún lado o en otra localidad, ya que el animal parece de raza.

"Estoy frustrado, he dado vueltas por todos lados y no aparece. Ayer estuve pegando carteles y ahora llegue a esta instancia porque no puede ser que no aparezca. Lo extraño mucho, era mi compañero y si yo me siento así de mal, me imagino que él también. Tengo miedo de que lo estén maltratando, el chabón tenía su comida, dormía calentito, vivía una vida copada", expresó el joven que ha ofrecido una recompensa de 2.000 pesos.