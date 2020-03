Algunas personas no nacieron para estar en pareja. Les gusta vivir su vida sin que nadie los controle y a veces se encuentran en situaciones en las cuales no pueden contenerse. No es que nunca estén en pareja, pero cuando lo hacen lo sienten más como una obligación que como algo que realmente buscan.

Los signos que están en esta lista tienen muchos problemas para ser fieles, lo que no significa que sean engañadores patológicos. Lo que pasa es que les cuesta pisar el freno cuando una situación se les comienza a ir de las manos.

Mirá en esta lista los signos más infieles del zodíaco:

Aries

El problema de los arianos es que no logran controlar sus impulsos, a pesar de que generalmente actúan con la cabeza, y no con el corazón. Además se deja llevar por la novedad, por lo que siempre se sentirá más atraído por alguien desconocido que por una persona que conoce desde hace tiempo.

Tauro

Por regla general los taurinos sienten un gran amor por su pareja, pero tienen un lado hedonista que les es difícil controlar, por lo que no es raro que pierdan los estribos si conocen a alguien con quien tienen mucha química. Cuando se olvidan del cariño que sienten por su compañero, no les importa nada, y no se limitan en la búsqueda de emociones.

Géminis

No es sorpresa que el signo de las dos caras esté en esta lista. No son las personas más enfocadas, por lo que les resulta muy fácil perder la concentración y sentirse atraídos por personas que ni siquiera conocen. Su infidelidad viene de la mano de lo visual, y si alguien les parece atractivo, no encuentran motivos para contenerse. Muchas veces buscan en las relaciones pasajeras lo que les falta con su pareja.

Escorpio

Los nacidos bajo este signo son sumamente sensuales, por lo que tienden a la infidelidad si no consiguen lo que quieren con su pareja. Estar con un escorpiano puede ser agotador porque exigen mucho en el plano amoroso, pero es la única forma de que no salgan a intentar conseguirlo con otras personas.