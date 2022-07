Una joven compartió en Twitter que pidió ansiosa una picada y le llegó algo que le terminó quitando las ganas de comer. Su publicación se hizo viral y desató un debate entre los usuarios.

La protagonista de este viral es la usuaria Twitter @martuussosaa . La joven fue una las tantas personas que comentaron la publicación que hizo un usuario que contó que fue a uno de los locales de "El Club de la Milanesa" y la comida del lugar lo dejó decepcionado. "Ayer comí en el club de la milanesa. Mi reseña: You had one job" ("tenías un trabajo", en español).

Según la joven, había pedido una de las picadas que ofrece el restaurante, la cual muestra una foto con abundantes opciones para comer. En la imagen se ven trozos de milanesas, nuggets o patitas de pollo, papas fritas, nachos mexicanos y hasta aros de cebollas, los cuales están acompañados por una variedad de salsas.

Sin embargo, la muchacha señaló que le llegó algo completamente distinto. "Yo pedí esta picada en El club de la Milanesa y nos trajeron esto", escribió la joven en el comentario, acompañado con una foto de lo que quería y lo que recibió.

En la imagen se percibe que la cantidad es menor en relación a lo que había pedido e incluso no les enviaron las papas fritas ni los nachos. Además, la usuaria explicó que esta situación terminó arruinando la cena familiar y por esto decidió que no volverá a pedir allí. "Pedimos un dia que era UN PARTIDO DE ARGENTINA pensamos ´listo cena solucionada´. Por suerte sirvio para saber q nunca mas vuelvo a pedir", aseguró.

"Un rejunte de lo que les va quedando parece jajaja", "Te re acostaron las papas y los nachos", "El club de las sobras", "Doy fe absolutamente porque me paso exactamente lo mismo!", "Fui un Domingo a las 13hs con esposa e hijo. Nos sentamos, llega la moza y nos dice "ah....sólo me queda una milanesa" UNA MILANESA en el CLUB DE LA MILANESA. Una y de pollo", fueron los algunos de los comentarios de este viral.