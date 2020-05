Pasión de gavilanes fue una de las telenovelas más exitosas de todos los tiempos. Se estrenó en 2003 y no tardó en ganarse en corazón de la gente, que quedó fascinada con la historia de los hermanos Reyes y las Elizondo.

En la tira era habitual ver imágenes de Juan, Franco, Oscar, Jimena, Sarita y Norma cabalgando por el campo y recorriendo sus tierras. Sin embargo, una de las protagonistas engañó a los televidentes con un truco que en los últimos días se hizo viral.

Se trata de Danna García, que en un live de Instagram les recordó a los fans de Pasión de gavilanes que le tiene pánico a los caballos, por lo que Rodrigo Triana, uno de los directores, le encontró una rápida solución al asunto. ¿Lo sabías?

A la actriz la hicieron sentar en los hombros de un ayudante para fingir que estaba encima del animal. Los fieles seguidores de la novela harán memoria y se darán cuenta que jamás le hicieron una toma completa cuando estaba cabalgando.

¿A que edad se enteraron que los caballos de Pasión de Gavilanes eran en realidad personas?pic.twitter.com/OhHor56jsj — JJ Abano (@MisterAbano) May 26, 2020

Fue recién en 2016 cuando logró vencer el pánico en Las amazonas, una producción mexicana de Salvador Mejía Alejandre. "He tenido mucha suerte de que me hayan apoyado en esto. Primero me acercaba a tres metros. Luego me animé a montar a la yegua y fue un antes y después en mi vida", reconoció en una entrevista.

Danna García no se encuentra pasando un buen momento personal. Hace dos meses que tiene coronavirus y siente que la situación es insostenible. Su hijo ya no quiere verla por videollamadas y los vecinos le hacen la vida imposible impidiendo que use el ascensor. Está viviendo en el décimo piso de un departamento en España y cada vez que el médico va a visitarla debe subir y bajar por escaleras.

Fuente: Mitre