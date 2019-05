El pasado jueves un nene cayó de la ventana de su departamento ubicado en un quinto piso, pero fue salvado por un hombre que vio desde su auto al menor jugando de manera temeraria sobre el marco del vidrio.

El accidente se produjo en horas de la noche, en la ciudad de Yining, en el estado de Xinjiang, ubicado al noroeste de China.

El nene de tan sólo dos años y siete meses fue salvado por Tonik Turghanbek de 28 años, quien estaba estacionando su automóvil al lado del edificio.

Las imágenes de la cámara de seguridad muestran que Turghanbek estirando sus brazos para atrapar al chico que cae sobre su cuerpo y amortiza el impacto final.

"En el momento en que lo vi, ya se estaba cayendo. No pensé en nada en ese momento, y luego lo atrapé. No sé qué pasó después de eso, ya que me desmayé por un tiempo. Cuando me desperté, la policía y los rescatistas estaban todos aquí ", recordó el inesperado héroe.

Se convirtió en héroe: atajó un bebe que cayó de un quinto piso. pic.twitter.com/LTsjvsiwYF — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) May 27, 2019

El infante fue enviado a un hospital local para un chequeo de salud y se descubrió que no sufrió lesiones graves, pero Turghanbek tenía algunos rasguños y abrasiones en la cabeza y los brazos.