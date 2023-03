Te aguarda una sorpresa, Aries, alguien que no te esperas contactará contigo. Sé comprensiva con quien tienes al lado, Tauro, a veces te muestras demasiado exigente. Hoy tus amigos te demostrarán lo importante que eres para ellos, Géminis, no pasan de ti como crees. Procura estar siempre cerca de la gente que te demuestra su afecto, Cáncer, mantén esas amistades. Reflexiona sobre el tema que te preocupa, Leo, y zanja el tema este asunto definitivamente. Siéntete admirada y querida, Virgo, si te apetece, coquetea, deja que las cosas fluyan. Si alguien te hace sentir ninguneada, Libra, pon las cosas en claro y no lo permitas. No te olvides de llamar a quien tú sabes, Escorpio, está esperando esa llamada como agua de mayo. Presta más atención a lo que te dicen, Sagitario, te pierdes información muy útil. Habla con esa amiga que siempre se siente optimista, Capricornio, necesitas contagiarte de su buen ánimo. Hoy mismo puedes tener la oportunidad que deseas con ese chico que te gusta, Acuario, no te cortes y hazle una llamadita. Visualiza lo que deseas, Piscis, ayudarás a que se haga realidad.

Aries

Estás hoy un poco apagada, Aries, pero es una cuestión de la conjunción astral que afecta a tu signo. No estás al cien por cien y te notas rara. Te estás cuestionando algunas cosas que hasta ahora tenías seguras respecto a ti misma y tus posibilidades. Esto pasará pronto porque estás completamente segura de lo que quieres y de lo que haces a diario. Esta seguridad volverá a ti en pocas horas. Sólo es que has tenido un despertar un poco chungo, pero dentro de nada estarás llena de energía y dispuesta a comerte el mundo, Aries. Empieza hoy a trazar planes para Semana Santa. Tendrás muchas cosas que hacer y mucha gente a la que ver a diario. Además hoy también tendrás una sorpresa que habrás conseguido precisamente por tu alegría de vivir habitual. Alguien a quien no te esperas contactará contigo. Si necesitas estar al día sobre el aspecto sentimental, consulta el ranking de signos en el amor.

Tauro

Sueñas a diario con cosas complicadas o bastante imposibles, Tauro, y deseas que se conviertan en realidad y que la gente de tu alrededor te ayude a conseguirlas. Hoy has de entender que no todas las personas estarán en disposición de doblegarse a tus deseos, o tal vez lo hagan, pero no de buen grado. Tienes a alguien al lado que está en este último caso. Una persona que por conservar tu amistad o quizá a causa de un romance que mantenéis en plan informal, estaría dispuesto a darte la luna, Tauro. Reconoce que exiges demasiado y hoy sé comprensiva con esta persona, que tiene sentimientos intensos hacia ti, valora lo que te está ofreciendo y no le ningunees, como haces algunas veces. Es alguien que evolucionará y dentro de un tiempo te darás cuenta. de que es una persona excepcional.

Géminis

Hace ya tiempo que te sientes a diario un tanto vacía, Géminis, piensas que tus amigos van a la suya y que poco importa si les acompañas o no. Es sólo tu percepción. Ellos te valoran y por eso te llaman a cada momento. Podrían no hacerlo, darte una excusa o simplemente pasar de ti. Hoy tendrás la confirmación de que es así, de que eres una persona necesaria, por la que sienten mucho cariño, un gran afecto. Con ellos te sentirás mucho mejor que en cualquier parte del mundo, conserva esas amistades que tienes. En el terreno sentimental, si eres de las Géminis que ahora tiene el corazón solitario, puede que ésta sea la causa por la que sientes esa necesidad de rodearte de amigos a diario. Además, estás cerca de un gran amor porque entre ellos hay alguien que bebe los vientos por ti.

Cáncer

Andas siempre metida en tantos frentes, Cáncer, que no tienes tiempo a diario para las personas más cercanas a ti o para tus amigos y amigas más queridos. Hoy, el tiempo no será un obstáculo y seguramente podrás disponer de algún rato libre, llámales, no lo dejes pasar más. Tienes que explicarles por qué andabas desaparecida y no dabas señales. Algunos pueden estar bastante molestos, tienes que hacerles ver que no te has ausentado por tonterías sino que andas metida en temas sociales o humanitarios que ocupaban todo tu tiempo. Haz que lo entiendan y a partir de ahora procura estar siempre cerca de la gente que de ha demostrado tu afecto, Cáncer. Es primordial para ti que conserves estas amistades y que no dejes de mantener contacto en cualquier circunstancia con ellos, aunque sea de vez en cuando.

Leo

Tienes un tema pendiente que hace ya algún tiempo está ahí, Leo, y que ahora te ha vuelto a la mente con mucha fuerza. A diario le das vueltas y más vueltas, pero lo vuelves a dejar aparcado. Lo peor de todo es que cada vez que piensas en él sientes un agobio insoportable, como te sucede hoy mismo, pero no te decides a poner punto final al asunto. Puede tratarse de algún asunto de bancos, de trabajo, incluso familiar. No está relacionado con tu vida sentimental. Hoy, por la posición astral, es el día idóneo para reflexionar sobre este tema y librarte de él. Quizá no puedas hacerlo hoy mismo pero habrás tomado la determinación. Te vas a sentir liberada y te sentirás mejor a diario, Leo. No dejes que este asunto te amargue más. Coge el toro por los cuernos y zanja el tema.

Virgo

Estás hoy demasiado sensible, Virgo, pero tienes todo el día por delante para aclarar tus ideas, que ahora mismo te tienen hecha un lío. Estás deseando a diario que cierta persona te llame y te diga que está por tus huesos. Pero en el fondo no sientes que tú puedas corresponderle si esto se llega a producir. Te iría bien para tu ego, claro, porque esta persona está muy solicitada y sería un puntazo. Lo que te hace ilusión es que se te declare, no que realmente sienta algo por ti. No te atormentes más, te vas a poner de mal humor. Hoy es probable que tu deseo se cumpla, por lo menos en parte, y te llame, Virgo. Siéntete admirada y querida, no hay nada malo en ello. Y deja que todo fluya a diario. Ahora tienes tiempo por delante para pensártelo bien.

Libra

Tú siempre tan discreta, Libra, sin atreverte a veces a manifestar lo que estás pensando o lo que deseas a diario. Te callas cosas para que los ánimos no se alteren, aunque luego pasa lo que pasa, que los demás toman las decisiones y no piensan que tú también tienes opinión. Entonces es cuando, como hoy, crees que no le importas a nadie, algo que se deriva de una baja autoestima, que no tiene que ver con la realidad. Hoy sentirás la necesidad de cambiar esta situación y es bueno que lo hagas. La mejor manera es con buenas palabras y fina ironía, no sólo hoy sino también a diario. No pases el día con este “run run” dentro. Habla con quien te haga sentir así, Libra, descubrirás que aceptan tus razonamientos. Te sentirás liberada y te darás cuenta de que sí te tienen en cuenta.

Escorpio

Si has logrado superar el bajón que te tenía atrapada a diario, Escorpio, probablemente sientes ahora tal liberación, que hoy el día te parecerá radiante, aunque en realidad quizá caiga la tormenta perfecta. Tranquila, tú no lo vas a notar. Cierta conjunción astral te está afectando positivamente y te has transformado en la persona que eres en realidad aún cuando las cosas no van de cara. Te has librado de los lastres y ahora nada te parece difícil ni complicado, al contrario. Traza planes a diario, Escorpio, podrás seguirlos sin obstáculos. Es buen momento para clasificar la ropa de tu armario, hoy haz esa pequeña reparación que tienes pendiente, cambia los muebles de sitio, redecora para conseguir un ambiente más primaveral. Y no te olvides de llamar a quien tú ya sabes. No le defraudes, está esperando esa llamada como agua de mayo.

Sagitario

Tienes un pequeño problema de fácil solución, Sagitario, tan fácil que lo vas postergando a diario y crees que cuando quieras ya lo arreglarás. No dejes de pasar el día de hoy sin resolver este asunto, porque puede crecer como una bola de nieve a medida que pasan los días. Últimamente tiendes a pensar a diario que tu opinión es la única que vale y no te paras a escuchar lo que tienen que decir los demás. Hoy deberías cambiar este modo de hacer las cosas. Cuando creas que alguno de tus objetivos es imposible, Sagitario, visualiza lo que deseas y ayudarás a que se haga realidad. En el amor, a diario sueles colmar de regalos a tu pareja, pero en realidad lo que tu chico necesita no es nada material, sino que reclama más atención por tu parte. Si se lo das vuestra relación mejorará mucho.

Capricornio

Te has de tomar las cosas con más calma, Capricornio. No sólo es conveniente, ahora mismo es súper necesario. Es normal que a diario estés preocupada por el trabajo y por otras cosas igual de importantes, pero esta preocupación te hace gastar a diario mucha energía y te podría pasar factura. Probablemente hoy te sientes con los ánimos bajo mínimos. Estás bien de salud pero te notas cansada. No pasa nada, esto puedes remediarlo. Toma una ducha o un baño caliente, hazte una infusión relajante y acuéstate procurando conciliar el sueño con una película intrascendental o con tu música favorita. Si lo haces, mañana tendrás energía suficiente para afrontar mejor la jornada, Capricornio. Habla con esa amiga que siempre se siente optimista, contágiate a diario de su forma de ver las cosas. En cuanto a tu chico, procura también infundirle positividad. Te lo agradecerá.

Acuario

Hoy, Acuario, probablemente te sientas muy bien, totalmente recuperada de la sensación de cansancio que tenías a diario. Ahora estás deseando comerte el mundo. Ya era hora que reaccionaras. Tal vez todo sea debido a una charla con una amiga, una película que te gustó, o a la lectura de un libro apasionante. La cuestión es que has hecho algo que te satisface espiritualmente y ahora estás como una rosa. También hoy te sientes soñadora, algo poco común en ti, que sueles tener los pies muy bien asentados en el suelo. Estás pensando a diario en una persona que te atrae, aunque no ha habido nada entre vosotros. Puede haberlo, Acuario, generalmente los pensamientos románticos no son unilaterales. Sigue pensando en él. Puedes tener hoy mismo la oportunidad que deseas. Y tampoco estaría de más que con cualquier excusa le hicieras una llamadita.

Piscis

Por tu manera de actuar a diario en el ámbito social, Piscis, hoy tienes una legión de gente que quiere relacionarse contigo, que piensa que vale la pena porque eres leal y honrada. Quieras o no quieras te vas a convertir a diario en el centro de todas las conversaciones y recibirás propuestas para salir, para un futuro viajecito en Semana Santa…, propuestas de todo tipo.Ve seleccionando lo que te ilusiona, deja volar tu imaginación a diario, visualiza lo que deseas y ayudarás a que se haga realidad.El móvil puede ser tu gran aliado, si no puedes ver a todos los amigos a diario, contacta con llamadas o mensajes, mantén contacto con tu gente y con quienes quieren formar parte de este colectivo. Deja que todos descubran lo mucho que vales humanamente, Piscis. Además de amigos, tendrás una legión de admiradores. Si aún te ronda alguna duda, comprueba qué le depara la suerte a tu signo próximamente.