"¿En serio ya no quieres estar conmigo?", arranca el insólito chat entre un joven y una chica que se volvió viral en las redes sociales. La respuesta de ella no le gustó nada a él: "Te prefiero como amigo".

Imagínense ser tan miserable que A) crees que por comprarle un helado a alguien debe andar contigo y B) cobrarle 37 perros pesos. Chavas háganse un favor y prueben con el lesbianismo, men are trash pic.twitter.com/Np2uGkjEts — San Gallo con Tenis (@hsac16) 4 de mayo de 2019

"Amigo? Entonces hubieras pagado tu helado", le respondió el joven sin anestesia, a lo que la joven contestó: "No te preocupes, después te lo pago".

Luego de una pelea de ida y vuelta, la chica le espetó cansada: "Mañana te deposito, nunca en tu vida me vuelvas a hablar". "Si esta salida no sirvió para nada entonces hubieras pagado tú parte y ya. Que así sea. 37 pesos me depositas", sentenció Jair indignadísimo.

La charla, que ocurrió en México, fue difundida por el usuario de Twitter @hsac16 y se volvió viral rápidamente. "Imagínense ser tan miserable que A) crees que por comprarle un helado a alguien debe andar contigo y B) cobrarle 37 perros pesos. Chavas háganse un favor y prueben con el lesbianismo, men are trash", escribió el joven. Según el cambio oficial, 37 pesos mexicanos equivalen a 89 de nuestro país.

En pocos días, el tuit con la conversación se volvió viral y generó un enorme debate en redes sociales.