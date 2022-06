Muchas personas todavía no se fían de los sistemas bancarios tradicionales, razón por la cual deciden ahorrar el dinero dentro de su hogar. Sin embargo, este método no es el mejor de todos.

Es el caso de una joven de Perú, quien se volvió viral en TikTok, después de que publicara un video en el que deja ver que, por tener guardado su dinero en su casa, éste terminó destrozado por una rata.

La usuaria @luzyosy compartió un clip en el que se le puede ver intentar pegar varios pedazos de billetes de 100 soles (moneda peruana), completamente destruidos, a parecer por un roedor.



“Maldita rata. Mis 3,000 soles (cerca de 100.000 pesos argentinos), ¡ay!”, escribió la mujer con un texto que acompaña al video que muestra los pedazos del papel moneda extendidos en una mesa, junto con otros guardados en una bolsa de plástico.



El video que se volvió tendencia en la red social. En algunos usuarios causó ternura y empatía, mientras que otros mandaron sus muestras de apoyo a la joven además de aconsejarle qué hacer con su dinero.



“A mi mamá le pasó lo mismo, pero fue al banco central y le cobraron un porcentaje mínimo por el cambio”, “trata de pegarlo y te lo cambian, no importa si falta un pedacito”. Ante la recomendación, la mujer indicó que ya había asistido a la institución bancaria pero la habían rechazado: “Hasta el momento no me lo quieren cambiar porque falta la mayoría de partes”.



De igual manera, otros tiktokers indicaron que no era una buena idea guardar el dinero en casa, ya que hay mejores formas de hacerlo: “Si van a hacer eso compren una caja fuerte”, “es mejor una alcancía o guardarlo en un banco”.