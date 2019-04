Una maestra de Estados Unidos golpeó brutalmente a una de sus alumnas y mintió para ocultar sus acciones. La mujer dijo que la pequeña se había lanzado contra la biblioteca, pero el video de seguridad reveló la verdad.

Ocurrió en una escuela primaria Bluejacket Flint en Kansas. Según informó el diario The Sun, la docente fue descubierta luego de que la menor le contará a su madre que la había golpeado.

"No me gusta mi maestra, ella es muy mala. Me golpeó", dijo la pequeña de cinco años que presentaba varios moretones en los brazos.

Frente a esto, su madre pidió una reunión con la directora de la escuela y está convocó a la maestra señalada. Crystal Smith, negó la acusación y dijo que la menor se había causado lo moretones así misma.

"No me sorprende que tenga golpes, se estaba arrastrando por las bibliotecas. Tiene una marca en el brazo, no me sorprende porque se lanzó contra la biblioteca. Quiero decir, ella me pateó varias veces", dijo.

Sin embargo, la madre de la pequeña no le creyó y pidió que revisaran las cámaras de seguridad del colegio. Luego de una semana, la institución le mostró las imágenes y la agresora quedó totalmente expuestas.

La mujer había zamarreado y pateado a la pequeño, quien se había escondido detrás de una biblioteca. "Cuando vi el video se me rompió el corazón. La maestra no solo me mintió a mí sino que nos mintió a todos", dijo la mujer en una entrevista para la KCTV5.

"No puedo realmente ponerlo en palabras. Me dolió por mi hija, estoy furiosa con el hecho de que alguien pudiera hacer eso", agregó.

La docente fue suspendida mientras realizaban las investigaciones y posteriormente fue despedida.

"Nuestra responsabilidad es la cuidar a los niños. Como padres y educadores nos sentimos devastados siempre que un chico no sea tratado con amor y respeto", afirmaron desde la institución.