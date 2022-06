En los últimos años, las redes sociales pasaron de ser una herramienta de comunicación a convertirse en un lugar de encuentro, donde las personas pueden forjar amistades, vínculos de trabajo y hasta relaciones amorosas. A pesar de lo fuerte que puede ser una relación a distancia, no hay momento más lindo que el del encuentro, como el que tuvo una internauta de Guadalajara con su novio virtual. Sin embargo, no todo salió como ella lo esperaba.

En un video que compartió en TikTok, la usuaria identificada como Iris contó la historia de su relación con su pareja a distancia, un hombre italo-argentino que conoció en las redes sociales. El video que llamó la atención de los usuarios de la plataforma fue el de su fatídico encuentro, en el aeropuerto mexicano, luego de meses de relación a distancia.

Las imágenes muestran a la joven esperando a su amado en la salida de los vuelos internacionales (el hombre llegaba de Francia a México tras viajar 50 horas), saltando ansiosa de un pie a otro y con dos globos en forma de corazón detrás de ella. El desembarco termina y los pasajeros bajan, pero no hay abrazo ni encuentro: el novio había pasado en frente suyo sin reconocerla.

"Cuando vas con globos al aeropuerto por tu amorcito virtual, pasa frente a ti y no te ve", escribió la joven enamorada sobre el video viral, que ya reunió más de 22 millones de visitas. Asimismo, en la descripción, la joven contó un poco de cómo fue que inició a conversar por internet con su ahora pareja: "Fede y yo somos dos mochileros que se conocieron siendo parte del staff del mejor grupo de viajes...", escribió.

En el segundo video, la joven continúa esperando que llegue su amado y es ahí cuando se aprecia que Federico pasa cerca de ella, pero no se percata de quién es. Posteriormente, los jóvenes lograron reconocerse y vivieron un romántico momento en las instalaciones del aeropuerto.

"Cuando Fede pasó frente a mí, no me vio y yo con el cubrebocas no lo distinguía, pero antes de que él llegara, yo le di mi teléfono a unas muchachas de Chihuahua y ellas con las pistas que les di nos ayudaron a encontrarnos. Estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada, aplaudían y grababan, Fue el momento perfecto... así comienza nuestra historia de amor. 50 horas de viaje que terminaron en un beso", concluyó.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, con cientos de comentarios celebrando con la feliz pareja: "Que bonito, no quiere dejar de abrazarla", "Felicidades bonita, disfruta de ese bello amor!!", "voy a llorar, demasiado para ver cómo a otras se le hace realidad" y "donde lo conseguiste yo también quiero" fueron algunos de los comentarios bajo el TikTok viral.

