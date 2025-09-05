Fue a La Cabrera, pidió ojo de bife, gin tonic y flan: ¿cuánto gastó? El hombre compartió su experiencia en el lugar, lo que comió y cuánto gastó.

La Cabrera es una de las parrillas más emblemáticas de Buenos Aires, y su menú cuenta con una gran variedad de platos.

El lugar tiene miles de reseñas por parte de sus comensales en GoogleMaps. Entre ellos se encontraba la de un brasileño, que comentó sobre su experiencia, lo que pidió y cuánto gastó.

Qué pidió y cuánto gastó en La Cabrera

En primer lugar, el hombre dejó ver que el valor del cubierto que cobraban por comensal era de $3.900.

También eligió un chorizo para acompañar el plato principal. (Foto: GoogleMaps/Fabrizio Abetini)

Luego, como plato principal, eligió un ojo de bife large de 800 gramos, con un valor de $62.500. Además, sumó medio chorizo, por $14.400.

Como postre eligió un flan. (Foto: GoogleMaps/Fabrizio Abetini)

A su vez, como bebida eligió un gin tonic por $24.000 y para el postre, eligió un flan casero por $14.100. Por último, sumó un café por $5.000.

Al mostrar el ticket final, el turista dejó ver que con todo lo que pidió gastó un total de $134.700.