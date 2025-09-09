Patricia Sosa contó la particular razón por la que es vegetariana En “Otro día perdido”, la cantante habló sin filtros de su experiencia con “seres de otro plano”.

Invitada a Otro día perdido (eltrece), Patricia Sosa habló como nunca de la experiencia “extrasensorial” que tuvo hace más de 20 años y que le cambió la vida.

La cantante contó la razón que la llevó a dejar de comer carne definitivamente. La misma está relacionada con el “avistaje de luces” que aseguró que presenció en la provincia de Córdoba.

La razón extrasensorial por la que Patricia Sosa dejó de comer carne

Mario Pergolini fue directo y sin vueltas con su pregunta. “¿Es cierto que sos vegetariana porque te dijeron que perdías capacidades telepáticas?“, buscó saber.

Entonces, la artista contó la historia que experimentó hace 25 años, aproximadamente. “Tuve un avistaje muy grande, vamos a llamarlo de naves. En realidad son luces, no es corpóreo, pero fue muy grande. Es como si te dijera que 20 autos te prenden los focos todos juntos y empiezan a tener interacción”, lanzó.

Según comentó, lo que vivió fue en la zona de Los Terrones, en la provincia de Córdoba. Sosa dijo que había ido a ese lugar porque ya había tenido una experiencia parecida.

“Fui para eso. Ya había visto y conseguí la dirección una ‘contactada solitaria’”, expresó. Sorprendido, Pergolini replicó: “¿Una?“. ”Una ‘contactada solitaria’. Hay muchos en el mundo que tienen la tarea de contactarte con las luces. Son seres de otro plano, no de otro planeta“, remarcó.

La cantante, entonces, dijo que fue a ese lugar con su manager, una amiga y otras personas. “A vos te trasladó a un lugar espiritual“, aportó el conductor. ”Claro. Cuando nos íbamos a las 4 de la mañana, estábamos arriba en la montaña y la bruma me tapaba. Pensé ‘que se encienda algo porque nos vamos a caer’, porque había un precipicio. De repente una nave se posó ahí en la punta del camino y nos iluminó hasta la salida”, lanzó.

La artista dijo que una señora le habló. “Se dio vuelta y me dijo, ‘pensaste algo, ¿no?’. Sí, pensé que por favor algo se ilumine. Y me dijo que debería dejar de comer carne porque tiene una toxina que inhibe la telepatía“, explicó.

En el final de la historia, Sosa comentó que no le prestó atención a lo que le había comentado la mujer y cuando, un tiempo después fue a un asado, se dio cuenta de lo que le pasaba. “No pude comer. No puedo comer la carne, no. Me gusta, voy a los asados y es lindo. Digo, bueno, ¿a ver? Y no puedo“, cerró.