Una streamer transmitió el nacimiento de su bebé y el CEO de Twitch entró al video y participó en el chat Conocida como “Fandy”, la creadora de contenido habitualmente muestra partidas de videojuegos. La transmisión fue presenciada por Dan Clancy.

Esta semana, Twitch fue escenario de un hecho inusual (aunque no inédito) en los entornos digitales. ¿Qué ocurrió? Una creadora de contenido, conocida como “Fandy”, transmitió su parto en vivo.

Otra curiosidad: entre los espectadores del singular stream se encontraba el director ejecutivo de la plataforma, Dan Clancy.

Una twitchera transmitió su parto: “Creo que voy a hacer esto en vivo”

“Fandy” tiene poco más de 370.000 seguidores en Twitch. Habitualmente, ella transmite partidas de World of Warcratf, League of Legends y Overwatch. El martes, cuando rompió bolsa, decidió mostrar el parto en un stream.

“Acabo de romper bolsa, así que creo que voy a hacer esto en vivo. ¡Hora del bebé!”, escribió en un tuit.

La transmisión duró ocho horas.

La transmisión (podés verla acá) duró ocho horas y capturó el momento en el que “Fandy” dio a luz a su hijo dentro de una pequeña pileta inflable, en su casa, acompañada de familiares y amigos, y con un amplio monitor detrás en el que aparecían los comentarios de los espectadores. Hasta la publicación de este repaso, la transmisión acumula más de 670.000 visualizaciones.

Algunos usuarios preguntaron si la transmisión de Fandy infringía las normas de la comunidad de Twitch, pero el comentario del CEO de la plataforma, el mencionado Clancy, sugiere que cuenta con aprobación oficial.

“Fandy. Mucha suerte y felicidades. Te deseo lo mejor en este camino”, comentó el ejecutivo en el chat, durante el vivo.

Partos transmitidos en las redes: el de “Fandy” no fue el primero

Si bien se trata de un acontecimiento inusual, este no fue el primer parto transmitido en vivo en plataformas digitales.

Uno de los casos más recordados ocurrió en el año 2009, cuando una maestra en Minnesota, Estados Unidos, siguieron el nacimiento de su bebé a través de las redes, también en directo. En ese momento, la madre (de nombre Lynsee) tenía 23 años. En su pico de espectadores, la transmisión había llegado a las 3.600 personas, según recogió la publicación ABC.

“Durante el parto, la gente estaba en el sitio, charlando y diciendo que tenían escalofríos y lloraban. Incluso los médicos estaban en la transmisión en vivo, observando y llorando”, comentó en la ocasión la responsable de la plataforma en la que se transmitió ese evento.