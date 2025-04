[VIDEO] Franco Colapinto debutó como actor en un spot publicitario: “Que me den un Oscar” El piloto argentino y una marca europea anunciaron que lanzarán una línea de ropa en conjunto.

El piloto argentino Franco Colapinto sorprendió en una campaña de la marca europea de ropa Scalpers Academy, que lanzará una colección en su honor. El video, que generó gran repercusión en redes, muestra al pilarense esposado por manejar un Ford Mustang a toda velocidad.

El piloto de reserva de Alpine protagonizó un spot publicitario que fue muy comentado en redes y forma parte del anuncio de una línea de indumentaria diseñada en homenaje al pilarense, aunque todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento.

En tono de humor, Colapinto publicó en su cuenta de X: “Que me den un Oscar, ya fue”, en referencia a su performance en el video.

El video, filmado en Italia, muestra al argentino siendo arrestado por manejar a alta velocidad un Ford Mustang, simulando una escena de acción en la que termina esposado. En el mismo tono irónico, escribió en redes: “Me llevaron preso por primera vez… Manejé muy fuerte en Monza, me hicieron un par de multas y me dejaron sin puntos en la licencia. No manejo nunca más. Ciao”.

Scalpers es una marca española con más de 240 tiendas en cinco países y tiene planes de expansión en Latinoamérica. Su presidente, Borja Vázquez, compartió imágenes junto a Colapinto cuando oficializaron el acuerdo, reforzando el vínculo entre la firma y el piloto oriundo de Pilar.