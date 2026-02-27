ChangoMâs te invita a una nueva "Noche de Mâs Ofertas" con oportunidades únicas para aprovechar

Este jueves 26 de febrero, la cadena nacional de retail extenderá el horario de atención en las tiendas de todo el país para ofrecer a sus clientes una noche llena de promociones, descuentos y oportunidades de financiación.

ChangoMâs, el supermercado argentino que está en todo el país, presenta una nueva edición de “La Noche de Mâs Ofertas”, una propuesta única con descuentos, promociones exclusivas, ofertas en 2x1 y precios imperdibles para aprovechar en todas las sucursales ChangoMâs del país y en MâsOnline.

Este jueves 26 de febrero las sucursales Híper ChangoMâs, ChangoMâs y Punto Mayorista permanecerán abiertas hasta las 23 horas con ofertas, descuentos y financiación especial -desde las 14 hs. Todas estas oportunidades también estarán disponibles en la tienda digital MâsOnline.

¿Qué encontrarás en la “La noche de Mâs Ofertas”?