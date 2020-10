Hace 45 años, la escena universal era testigo del lanzamiento de un sencillo, que de sencillo en verdad no tendría más que el formato de un disco con sólo dos temas. Corrían los años '70 y la banda británica Queen, que había debutado un lustro antes, sacaba a la luz este "adelanto" del disco "A night at the Opera", que se publicó en noviembre siguiente. En el lado B, I'm in love with my car, de Roger Taylor. Y en el A, nada menos que Rapsodia bohemia, una genialidad que pisoteó todos los prejuicios iniciales -aquellos que cuestionaron su osado "desgénero", su oscuridad poética y su larga duración- y que no tardó en erigirse como uno de los temas icónicos de Queen, aún más, en su himno, su obra cumbre, que trascendió fronteras, lenguajes y almanaques.



De puño y letra -y entrañas- de Freddie, "uno de los músicos más cultos del rock mundial", como lo define la crítica; Bohemian Rhapsody es además de una obra monumental por sus características compositivas -en la que confluyen el art rock, la ópera rock, el hard rock, el rock progresivo y la balada- un tremendo enigma que se escurre entre su lírica. No por nada tantos han tratado de interpretarlo, pero sin llegar a conclusiones taxativas. "Mamá, acabo de matar a un hombre" dice doliente la rapsodia... para unos, una estilización de su propios tormentos y mutación, que enmarcaba hasta su "salida del closet" (versión abonada por Taylor, que habla de la canción como "autoexposición con algunas partes sin sentido"); para otros la ficcional confesión de un criminal, con inspiración literaria. Brian May aseguró que Freddie se divertiría mucho con tantas elucubraciones. No es descabellado, ya que Freddie supo decir "Pienso que la gente debería simplemente escucharla".



Era el 31 de octubre de 1975 y también para la increíble Rapsodia bohemia, "la vida acababa de comenzar"...

TODAS LAS VERSIONES

Rapsodia bohemia es la canción más versionada de Queen. Ha sido interpretada en los ámbitos más diversos, desde coros escolares hasta grandes escenarios con nombres rutilantes; desde Montserrat Caballé hasta la Royal Philharmonic Orchestra, pasando por Pink, Elton John y Axl Rose, entre otros.



También sonó en cine y teatro, como en la película Wayne's World y el musical We will rock you, además de haber sido llevada al ballet, incluido el particular show que el mismo Freddie "bailó" junto al Royal Ballet en el '79; y la versión del English National Ballet de Londres, por ejemplo.



Y con título homónimo, en 2018 estrenó el film que relata la vida de Freddie -encarnado por Ramy Malek, que se llevó uno de los Oscar por su interpretación- y Queen.

PARA SABER

Fue publicada el 31/10/1975

Dura 5.55 minutos

Según May, Freddie la escribía en pedazos de papel

Tiene 6 secciones: introducción a capela, balada, solo de guitarra, segmento operístico, sección de rock y coda.

Las voces son de Freddie Mercury, Brian May y Roger Taylor

La grabación se inició el 24 de agosto de 1975 en un estudio de Gales y duró 3 semanas, con sesiones de 10 a 12 horas. Demandó 180 grabaciones separadas para lograr la versión definitiva.

Estuvo 9 semanas en el primer puesto de los rankings británicos cuando estrenó, récord para la época

Mamma mía, de ABBA, fue su gran rival en Europa

Su video es considerado el primero en la industria, el que inspiró a otras bandas

Volvió a la cabeza de los charts tras la muerte de Mercury

Para los Records Guinness es el mejor sencillo británico de todos los tiempos

Es la canción más escuchada del siglo XX, según Universal Music Group

En 2004 fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy

>> ELLOS DICEN

ALBERTO VELASCO - Arreglador y orquestador

Es una obra icónica en la historia de la música popular ya que, a pesar de ser una forma musical poco habitual entre los grupos no "académicos", no necesitó de ser explicada para que tomara una dimensión inmensa dentro del oído colectivo de los amantes de las buenas propuestas artísticas, sobre todo de aquellos tiempos de grandes agrupaciones. Se cuenta que, en la habitual búsqueda de Freddie y su banda de revolucionar sus temas, se habrían seleccionado unas cuantas ideas sueltas que todavía no tenían destino claro, para pasar a formar parte de esta obra. La cuestión es que más allá de toda expectativa, la obra trascendió mucho más allá de Queen, haciéndose parte del repertorio de más de un coro, orquesta o banda hasta el día de la fecha. Y siendo su virtud más grande, según yo creo, su desenfreno temático por demás atractivo.

CECILIA CUMPIÁN - Pianista

Bohemian Rhapsody es la muestra de lo que un compositor de la talla de Freddie Mercury es capaz de lograr cuando se tienen el conocimiento y también la claridad para transmitir el mensaje poético a través de la música. Freddie Mercury relaciona géneros musicales diversos en seis minutos con música muy elaborada, muy pensada. Es también una alegoría, una alusión a la literatura clásica y a otras óperas (Mercury era conocedor experto de ese género): la mención de Fígaro y el fandango aludiendo al tercer acto de "Las Bodas de Fígaro" de Mozart, la figura de Scaramouche de la Comedia del Arte, el juicio a Galileo Galilei y Fausto. La obra es brillante porque ha acercado a las masas música bien hecha, estimula el sentido estético de nuestro oído, y es más brillante aún porque lo ha hecho sin interrupción durante 45 años.

JOSÉ D. PETRACCHINI - Director del Coro Vocacional

Desde que salió a la luz, Rapsodia bohemia ha sido analizada para tratar de entender su significado. Unos interpretan que es la confesión de un asesino que pacta con el diablo, otros sostienen que directamente no lo tiene y hay algunos -como yo- que prefieren creer que la muerte a la que hace referencia es el paso del autor de la adolescencia a la adultez. Sea como fuere, lo absolutamente cierto es que Rapsodia bohemia es una joya musical en el rock mundial, no sólo por su melodía sino también por su estructura, que abarca canto a capella, solos instrumentales y vocales y hasta una "sección de ópera". No tengo duda que pasarán los años y se seguirá interpretando, una y otra vez. Tuve la fortuna de hacerla en el año 2004 junto al Coro Vocacional de la Universidad Nacional de San Juan, en una versión para coro de Pablo Canaves.

LUCIO FLORES - Músico y compositor

Me parece que RB es icónica por varios motivos. La época en la que aparece en un mundo musical plagado de rock, plantean semejante obra con tintes muy clásicos, ya era una desafío. Carísima desde la producción, el mensaje también es revolucionario aun hoy y más allá del significado que le demos, pues que yo sepa, nunca lo dieron a conocer. ¡El nivel de voces! Te vuela la cabeza y por cierto fue otro lío grabar eso con ese grado de perfección. En fin creo que lo que cuenta, más allá de los datos, es cómo te llega. Yo al escuchar eso no entendí nada, solo escuchaba y escuchaba, tampoco sabía qué quería decir, pero como el arte cuando realmente es bueno, no se explica, se siente. No creo que existan claves ni secretos, me parece que fue mucha inspiración, mucho laburo creyendo mucho en la obra. ¡¡¡Y por supuesto ser Queen!!!