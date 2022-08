Un grupo de cultores y amantes del folclore local, en su mayoría mujeres, emprendieron la cruzada de velar por ese patrimonio inmaterial que comprende canciones, costumbres, relatos, danzas y poesías que fueron transmitiéndose de manera oral, con el fin superior de que dichas tradiciones autóctonas de la región de Cuyo no queden en el olvido. Comprometidos con el objetivo, se reunieron en una asociación que fue fundada el 12 de octubre de 1972. Se trata de la Asociación Encuentro de Los Cuyanos, entidad sin fines de lucro y una de las instituciones tradicionalistas más longevas de la provincia que sigue activa; y que de cara a sus bodas de oro, comenzará a celebrar hoy con una gran gala que se desarrollará esta noche en el Cine Teatro Municipal, con el apoyo de la comuna capitalina.

Leyendas. Arminda Flores y Bebe Flores, junto a Saúl Quiroga y Beba Perona, que aportaron mucho a la Asociación.

DIARIO DE CUYO dialogó con Carmen Ontiveros, actual presidenta de la asociación, quien sobrevoló cinco décadas de labor para resaltar los valores cuyanos: "Somos la única asociación tradicionalista folclórica sanjuanina que cuenta con su sede propia y que a pesar de muchas dificultades, sigue con vida, porque nuestro objetivo desde el primer día fue difundir y mantener viva la tradición a través de distintas generaciones".



Con sus peñas populares y otros encuentros -sobre la base de una fuerte labor comunitaria entre sus miembros- la Asociación supo dar contención y fomento a músicos y bailarines por igual, brindando reconocimiento además a escritores, autores, intérpretes, profesores de la provincia y también de las ciudades vecinas que integran Cuyo. Esto se reflejó con el premio mayor a la trayectoria y el más simbólico: la distinción Buenaventura Luna, que otorga a artistas de forma anual e ininterrumpida. Un título que ha adquirido prestigio dentro de la comunidad folklórica.



Con el orgullo a flor de piel por todo lo vivido durante décadas, Carmen relata que la Asociación, por ejemplo, fue testigo de aquel legado dejado por cultores y artistas icónicos como Julia Vega (que fue la primera presidenta), Viviana Castro, Darío Bence y del Dr. Efraín Bustos, quien justamente, estará presente en la gala de hoy y será homenajeado como el primer socio y miembro cofundador de la asociación.

El socio Nº1. Efraín Bustos, el miembro fundador de la institución que apoyó a numerosos artistas locales.



"En estas paredes del Encuentro de los Cuyanos hay muchos sueños, sacrificios, lágrimas y alegrías de muchos que estuvieron antes que yo. El espíritu fue el mismo de siempre, unir lazos entre San Juan, San Luis y Mendoza. No fue casualidad que hubiera otras asociaciones como la nuestra en otras provincias; y los únicos que mantenemos vivo esto, estamos aquí en la provincia", apuntó. Sin embargo, Carmen no solo se queda en las glorias pasadas, como aquellos espectáculos que reunían a los próceres del folclore cuyano como Bebe Flores, Ernesto "El Negro" Villavicencio o Saúl Quiroga -incluso tuvieron el privilegio de compartir la visita del Comodoro Juan José Güiraldes a San Juan, a fines de los años 70-. La tradicionalista es consciente también del presente y de las misiones pendientes para la institución. Entre ellas se encuentran las obras del mejoramiento de su sede, una de las principales preocupaciones para la gestión.

Años felices. Las grandes peñas realizadas en la sede unieron a cuyanos de distintas latitudes, incluso a chilenos.

"Tenemos mucho material importante para construir nuestro Museo de la Tradición. Pero necesitamos ayuda para completar las obras necesarias de instalar el piso, los cerámicos y la mano de obra. No tenemos subsidios y como no tenemos fin de lucro, todo lo que se recauda es por parte de las actividades de los socios y para sostener en pie la Asociación. Esperamos que algún día venga el gobernador y la ministra de Cultura para que vean lo que hacemos. Luchamos para que la cuyanía no se pierda. No solo el deporte es importante. Todo lo hacemos con esfuerzo propio, pero a veces no alcanza", lamentó la presidenta.

El comodoro Juan José Güiraldes visitó la Asociación. A partir de ese encuentro se creó la Federación Gaucha Sanjuanina.

Con la solidaridad de los artistas convocados, Encuentro de los Cuyanos pudo organizar esta gala para que la entrada sea gratuita y la Municipalidad de Capital ofreció la sala del Cine Teatro como escenario. "Siempre apoyamos a todos, le ponemos mucho empeño y mucha onda desde hace años, sosteniendo una tarea social y patriótica, porque entendemos que hay que defender lo nuestro", remarcó Ontiveros.



Con este espíritu que abrazan los 300 socios con los que cuenta hoy la entidad sanjuanina, se llevará a cabo esta noche su festejo anticipado, una gala atravesada por emociones y nostalgias, donde también recargarán fuerzas para seguir en pos de su meta.

El presente. Anualmente se otorga el premio Buenaventura Luna. Los Videla fueron distinguidos con dicho título.



Sobre la gala



A partir de las 20hs, en el Cine-Teatro Municipal de Capital. Conducción de Pascual Recabarren. El programa reúne la participación central de Giselle Aldeco y las actuaciones del conjunto Tres para Cuyo, Ernesto Villavicencio (h), Los Peques Quiroga y Los Lucero de Jáchal. Además, habrá cuadros coreográficos por parte del Ballet Los Cuyanos, dirigido por el profesor Daniel Páez y la profesora Natalia Debini. Y para el cierre del show, se realizará el Pericón Nacional. Por otro lado, se llevará a cabo un homenaje a Efraín Bustos, el primer socio y miembro cofundador de la entidad. Entrada libre y gratuita.