En marzo de este año se cumplieron los 20 años del Coro Villicum y Salvador "Nito" Costanza estaba preparando, junto a los coreutas que seguían cerca, un concierto para festejar esas dos décadas. Sin embargo, la muerte -ocurrida en marzo pasado- lo encontró antes de que pudiera poner al coro de vuelta en un escenario. Pero el próximo martes 26, a seis meses de su partida, el festejo se transformará en homenaje al maestro con un concierto en el Auditorio Juan Victoria. El coro Villicum hará parte de su repertorio y como invitados especiales estarán Inti Huama, Camerata San Juan y Laura Costanza, hija del director coral.

El Coro Villicum fue elenco estable de la municipalidad de la Capital desde 1996 a 2018, tiempo en el que consiguió trascender las fronteras sanjuaninas. Luego de que se desvinculara a la formación del ámbito municipal, Costanza y sus integrantes buscaron mantenerlo funcionando.

"Este concierto comenzó a prepararse el año pasado. Surgió de la iniciativa de Nito, que estuvo largo tiempo fuera de la actividad, por sus problemas de salud, y tenía esta idea de rearmar el coro. Se convocó a la última formación que había estado y comenzamos a ensayar. El concierto era en homenaje al Coro Villicum, a su trayectoria; su idea era reunir a todos los coreutas que alguna vez pasaron por el Villicum y hacer un gran concierto. A las dos semanas de su muerte es que decidimos armar este concierto" contó Yazmín Sehara, integrante del coro que además cantará como solista.

La conducción del coro recayó naturalmente en Ivana y Cecilia Díaz, quienes trabajaban codo a codo con Costanza. "Él les delega la dirección del coro tiempo antes, así que a la hora de armar el concierto sabíamos que las sucesoras serían las hermanas Díaz", sumó Yazmín, quien también expresó que la presencia de Inti Huama tiene que ver con que Costanza los había ya invitado para la rentré del coro, para honrar esa historia en común, cuando fueron de los primeros en hacer la Misa Criolla completa. La Camerata San Juan también había sido comprometida por Nito y el Ministerio de Turismo y Cultura decidió cumplir con esa invitación, contó Laura Costanza, la única de la familia que canta como su papá, porque su hermano es instrumentista como su abuelo, Vicente.

"Estoy bastante emocionada porque este coro me vio crecer a mí también, de ahí vengo. Yo fui su mano derecha todos estos años en su coro, más allá de que era integrante, laburaba para él en todo lo administrativo y en lo musical a veces, como jefa de cuerdas. Pero todo esto es muy movilizante porque es como que hago los duelos por etapas. Tuve que separar a ese papá de ese maestro, de ese director, y creo que es genial que se haga este homenaje porque más allá de que sea mi papá, merece este reconocimiento por haber formado y haberle dado tantas oportunidades a tanta gente, eso era distintivo en él, siempre abrir las puertas, compartir, sin esperar a cambio" dijo Laura, que contó que Nito estaba muy embalado con la vuelta que estaba preparando. "Estaba pensando en esta celebración por los 20 años, él habló con todos, estaba tan entusiasmado con esto, ya estaban ensayando... Y en el medio sucede que él se muere. Quedó inconcluso y toda la gente involucrada que quiso hacerlo, como Yazmín que me dice que esto es una promesa que le hizo a mi papá", señaló y agregó: "No sé quiénes estarán, de qué camadas, con todos compartí" expresó con la voz entrecortada, emocionada por los recuerdos que saltan a su memoria. "Yo tenía 13 años cuando me escuchó cantar y dijo 'Mirá, tiene talento esta nena para cantar, querés venir?' me dijo", compartió la hija de Nito, que para este concierto mostrará su proyecto solista, con dos conocidas piezas populares, con arreglos propios.

Salvador "Nito" Costanza.

Tanto Yazmín como Laura destacan la costumbre del maestro de armar conciertos conceptuales, con un repertorio diferente al que abordaban en los '90 o 2000 otras formaciones corales "que hacían música religiosa principalmente", marcó.

Laura relató lo que fueron los últimos años de Nito. "Después de que lo desvinculan de la municipalidad, él continúa igual, sobre todo con apoyo de Luis Eduardo Meglioli. Luego, desde la municipalidad de Rawson, el director del coro municipal, Carlos Stancoff, que había sido su alumno, lo llama para que colaborara ahí como preparador vocal. Ahí empieza a trabajar, mientras paralelamente seguía con el Coro Villicum, porque había muchos del coro de Rawson que también estaban con nosotros", relató y aunque dijo que él estaba un poco desanimado, ella lo alentó a seguir porque le aseguraba que los integrantes del Villicum permanecían disponibles y listos para seguir. Luego vino la etapa en la que Adicus le prestó un espacio en la sede de avenida España para que ensayaran.

En la actuación del martes en el Auditorio, que será emotiva para muchos, el Villicum interpretará algunas de las piezas que lo han caracterizado a lo largo de su trayectoria, para compartir parte de su historia con la platea.

Sobre si después de este homenaje el Villicum seguirá en funcionamiento, Sehara adelantó que hay una intención de hacerlo. "No sé si será un relanzamiento, en principio lo planteamos para culminar el proyecto, hemos hablado entre nosotros porque pensamos que sí podríamos continuarlo, hay algunos proyectos y creo que sí se dará continuidad. La mayoría estamos muy involucrados", dijo Sehara.





EL DATO

Concierto Coro Villicum. Martes 26 de septiembre, 21.00 hs. Auditorio Juan Victoria. Gratis.

Crédito foto. Marcos Urisa