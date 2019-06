"¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol de Argentina! ¡En vivo!", le dice a alguien Diego Peretti -desde el otro lado del teléfono- y da la sensación de que quiere largar todo y salir corriendo a celebrar el primer tanto contra Venezuela, pero... políticamente correcto, retoma la entrevista, que -afortunadamente para él- ya está en el tramo final. Fue ayer, mientras el actor estaba en Mendoza, una de las estaciones de "Los Vecinos de arriba", que realiza desde 2017. Pieza de autor catalán donde comparte tablas con Muriel Santa Ana, Julieta Vallina y Rafael Ferro, el domingo próximo se verá en San Juan en la temporada de Fundación Protea; y es un buen motivo para charlar con él.



- "Vecinos..." pone en escena las relaciones de pareja.

- Es una problemática de convivencia en una pareja con una gran rutina que es visitada por otra pareja muchísimo más liberal. A medida que pasa la obra, el contraste va haciendo que las diferencias en la pareja protagónica se vayan haciendo más gruesas.



- La pareja liberal funciona como una suerte de espejo para la otra...

- Exacto...



- ¿Y para las del público?



- Y quizás... Es una obra muy efectiva, sólida, con muchos gags; una comedia dramática que provoca gran identificación en el público.



- ¿Qué te enganchó cuando te la propusieron?



- Los personajes son muy atractivos, el elenco, la producción... Mi personaje es ingenuo, está muy atareado en los quehaceres hogareños y laborales, pareciera que no ha registrado todo lo de la libertad sexual y siempre queda en "orsai" y eso lo hace muy gracioso dentro del drama que tiene.



- ¿Estás en simultáneo con "Por H o por B"?



- Ahora paramos un poco, porque como esta está girando y es la que rige mi accionar... la otra es más un gusto que nos dimos y funciona muy bien cuando esto me lo permite...



- También tiene que ver con las relaciones de pareja. ¿Un tema que te atraviesa?



- Sí, claro... ¿A quién no le atraviesan las relaciones de pareja? A todo el mundo le interesan.



- Hablando de temas actuales ¿qué opinás de las luchas como el "No es no"?



- Es un paso adelante. En todo lo que tenga que ver con ganar derechos, mi mentalidad va siempre para adelante...



- ¿Has tenido que tomar otros recaudos a la hora del trabajo con actrices?



- Yo no porque nunca he tenido algún prejuicio ni actitud discriminatoria, pero mucho antes de esto ¿eh?



- ¿En la comunidad de actores se habla de esto?



- Se charla, sí... pero no todos los actores somos iguales. Y no es un tema de esta comunidad nomás. Si se redujera a la comunidad artística solamente tendría poca vida. Es una reivindicación mundial y que abarca todas las áreas.



- La realidad también te toca en el cine. El robo del siglo está basado en aquel al banco Río en 2006...



- Terminamos de rodar hace dos semanas, una muy buena película de Ariel Winograd, con Guillermo Francella, Rafael Ferro, Luis Luque y Pablo Rago, que estrena el año que viene. En televisión ya hice cosas que remitían a un hecho real, pero en cine es la primera vez...



- Eso ¿y la tele?



- Por ahora nada...



- ¿Tenés ganas?



- Y, eh, bueno... Estoy bien haciendo teatro, en cine también y entonces la agenda se va llenando y no hay espacio para hacer un programa de televisión, pero no es que me guste más o menos...



- Hay quienes dicen que si no se está en TV, se pierde vigencia...



- Es que la tele se mete mucho en la casa de la gente... Sí, yo noto que el reconocimiento de la gente es menor cuando no estás en un programa de televisión durante el primetime.



- ¿Un respiro para tu vida personal?



- Sí, un poco sí... ¿por qué no? Sobre todo cuando uno es más grande.



- ¿Te cansa que te pregunten cuándo vuelven Los Simuladores?



- No, pero me lo preguntan todos los medios y la respuesta sigue siendo la misma... Te digo, mirá, queremos hacer cine pero no hay un guión y mientras no esté eso, no se puede.



- Timbre para Szifrón....



- No, Damián también quiere, pero los guiones de Los Simuladores son muy buenos y una película no se hace así fácil y cada uno está en sus cosas y va pasando el tiempo...



- No perdemos la esperanza. Te dejo ver el partido. ¿Gana Argentina?



- No perdamos la esperanza (risa). Mirá, es más fácil que... ¡Eh! ¡Golazo! ¡Golazo...! Mirá, ¡es más fácil que gane Argentina que nosotros hacer Los Simuladores!



El dato

Los vecinos de arriba. Domingo 30 a las 20 hs en Teatro Sarmiento. Entradas $600 y $700 (pullman) y $700 y $800 (platea), en boletería, horario corrido.