Tras más de 10 años de pareja, llegó el final para Al Pacino (78 años) yLucila Polak Solá (42 años). Los rumores de separación venían creciendo en los últimos meses, y ahora se confirmaron a partir de otro dato: el gran actor ya está saliendo con otra.

Su nombre es Meital Dohan, tiene 39 años, es actriz y cantante, de origen israelí. Se hizo conocida por su papel en la serie Weeds, y además tiene una canción con Sean Kingston, On Ya.

El portal Page Six los descubrió juntos cenando en un restaurante del centro de Los Ángeles, llamado Dan Tana. Además, ya han asistido a varios eventos juntos, y recientemente se los vio comprando muebles.

“Se están viendo hace varios meses en secreto, y los dos parecen estar muy felices”, describió una fuente cercana a ellos. “Al principio querían que todo se mantuviera en el ámbito privado, pero ya no lo esconden”, amplió. Sin embargo, ninguno ha dado todavía declaraciones a la prensa sobre el noviazgo.

Lo extraño es que, durante el verano del hemisferio norte, parecía que las cosas entre Polak y el protagonista de El Padrino iban para largo.

La hija de la modelo y actriz, Camila Morrone (21), se refirió a Al Pacino como su “padrastro”, mientras afianza cada vez más su relación amorosa con Leonardo DiCaprio (43), íntimo amigo del ícono del cine, y coprotagonista en la película que están filmando juntos: Once Upon a Time in Hollywood.