Cuando debutó, Frozen se convirtió en un verdadero fenómeno, ya que batió todos los récords y por entonces se erigió en la película de animación más taquillera (¡desbancó a Toy Story 3!). El suceso derivó en un jugoso merchandising (desde disfraces hasta pastas dentales) y en un "Let it go' (Libre soy) que estuvo 3 semanas consecutivas en el número uno de las listas de éxitos musicales de Estados Unidos y que se escuchó por años en todo el mundo! Esto sin contar los más de 70 premios que recibió, incluido dos Oscar a Mejor Película de Animación y Mejor Canción. Con todo ese éxito detrás, era descartado que Disney no iba a dejarla ir así nomás y prepararía la secuela. Pero, es verdad, hubo que esperar y bastante, nada menos que seis años desde aquel 2013 glorioso para la factoría. Hoy, en estreno internacional, Elsa y Anna regresan a la gran pantalla para vivir con sus fans (ya más crecidos) y con otras generaciones de admiradores una nueva aventura, y no solo congelada. Claro que a la hora de sentarse en la butaca del cine hay que tener en cuenta que para Frozen 2 no pasaron seis años, sino que cuenta tres desde el final de aquella primera entrega. Elsa sigue siendo la reina de Arendelle, todos saben de sus poderes -que ya controla perfectamente- para crear hielo y nieve; y Anna está feliz de tener a todos los seres que ama -su hermana, Kristoff, Olaf y Sven- bajo el mismo techo. Pero... Algo inquieta a Elsa y ese será el detonador de este capítulo.



"Elsa escucha un llamado que nadie más puede oír. Intenta acallarlo, pero el llamado no cesa. Le muestra fragmentos del pasado, promete darle respuestas sobre por qué es como es, de modo que es tanto épico como misterioso, y ella siente el impulso de hallar esa voz', adelantó la guionista Jennifer Lee. "Elsa es un personaje fascinante... Siempre tuvo una fuerte conexión con la naturaleza. pero ella no sabe por qué', acotó el director Chris Buck. Pero esas respuestas prometidas por el llamado también amenazan al reino y todo lo que Elsa y Anna siempre desearon: incluida la unión entre ellas. De manera que cuando Elsa se embarca en un peligroso viaje hacia lo desconocido, entre bosques encantados y oscuros mares, Anna está decidida a ir con ella, a permanecer a su lado y a ayudarla a develar el misterio, junto con Kristoff, Olaf y Sven. Si en Frozen: Una aventura congelada, la valiente reina temía que sus poderes fueran demasiado, en Frozen 2 tendrá que rogar que sean suficientes para enfrentar lo que se viene!

>> CURIOSIDADES

El bosque

Los artistas detrás de la creación del bosque encantado se inspiraron en el artista Eyvind Earle, uno de los célebres integrantes de Disney Animation en la década del "50, que estuvo a cargo de los etéreos fondos y la elección de colores de La bella durmiente. Particularmente tomaron la agrupación de árboles y las verticales de Earle.

Los elementos

La secuela introduce los cuatro elementos -agua, viento, tierra y fuego- que parecen estar conectados con el llamado de Elsa. Cada elemento está asociado a un color a lo largo de la película. El fuego es un vivo magenta, el agua es de un azul verdoso o cian, la tierra es de un tono púrpura-azulado; y el aire o el viento, azul más claro.

Muy nórdica

Los realizadores viajaron a Noruega, Islandia y Finlandia y estudiaron la geografía, cultura y vestimenta del lugar, entre otros aspectos. La peli también hace referencias a antiguos mitos y tradiciones nórdicas que conocieron en su viaje por las tierras de Escandinavia, descubriendo vínculos con la naturaleza que los inspiraron.

El Nokk

El espíritu del agua, conocido como Nokk, presentó otro desafío: no sólo está hecho de agua, sino que cobra vida dentro y sobre ella. Y por si fuera poco, una de las escenas tiene lugar de noche en el Mar Oscuro. El Nokk, que posee ligero brillo, está inspirado en el folklore nórdico y adopta la forma de un caballo con el poder del océano.

En otoño

La nueva película se desarrolla con el otoño como telón de fondo, que se puede ver tanto dentro de la historia y también en el aspecto de la película. El otoño refleja la madurez de los personajes principales e introduce además una hermosa paleta de vivos colores otoñales que nunca antes exploraron y que son un símbolo del cambio.

Los avances

La tecnología que ayudó a crear los personajes ha avanzado tanto desde el estreno en 2013, que los responsables de dar vida a los personajes básicamente debieron empezar de cero. Por ejemplo, Frozen 2 es la primera película en utilizar nuevo software, un simulador de cabello llamado Beast, que ayudó al nuevo estilo de Elsa y Anna.