Después de que Thelma Farín denunció que Juan Darthés la violó cuando tenía 16 años, nadie pudo mirar para otro lado después del fuerte testimonio de la actriz. La discusión, las teorías y las experiencias propias y ajenas se desataron en la mesa familiar, en el café, en el trabajo. El mundo teatral sanjuanino no fue la excepción. Actrices y actores fueron consultados por DIARIO DE CUYO sobre la impactante noticia, pero también sobre qué pasa en el ámbito local.



"Yo estoy shockeada con el hecho de que la gente se cuestione el tiempo que demoró Thelma en hacer la denuncia, en vez de repudiar a un violador de menores. El ambiente de la televisión, el cine y el espectáculo es duro, es machista, es violento, pero sobre todas las cosas, es muy desigual. Estas cosas ya no pueden seguir quedando impunes, no lo vamos a permitir", dijo Anahí del Valle.



"Hoy se escucha a la abusada, años atrás ni siquiera tomaban la denuncia. Esto es un logro de la sociedad toda que se hizo escuchar y obligó a la justicia a dejar de mirar para otro lado", opinó Viviana Moya. En el mismo sentido, Wanda Abner celebró que se hiciera público: "Cuando salió Calu Rivero sola no se le dio ningún crédito y ahora en masa creo que si la Justicia no actúa al menos hay un escrache público, visible y en masa", opinó.



"Estamos todos muy movilizados, es aberrante. No debería suceder en ningún ámbito de trabajo, ni en la vida misma y sigue pasando. Los caballeros tienen que entender que cuando es no, es no, aunque estés ensayando inclusive", dijo Inés Mira.



"Me parece que a nivel social estamos viviendo en una época que las verdades empiezan a salir a la luz, se respira un ambiente de transformación donde hay que poner coto a tanta violencia naturalizada por miles de años", comentó Marcelo Villanueva Meyer.



"Repudio cualquier hecho de abuso de poder, de abuso sexual. Personalmente creo cualquier tipo de abuso es, en el fondo, un acto de cobardía que me avergüenza", aseguró Guillermo Kuchen, quien hizo hincapié en que "hay que dar crédito al testimonio de las víctimas, históricamente dejado de lado".



"Los escraches o denuncias públicas también utilizadas hoy resultan efectivas para desenmascarar a estos delincuentes y prevenir futuras víctimas' dijo Andrea Huertas, mientras que para Celeste Castro "es un momento importante para todas las mujeres, pasa en todos lados, es importante que nos unamos, que confiemos. Ya no nos callamos más y es una forma de imponernos'



Para el joven actor Luis Linares, "fue acto de valentía gigante. Me encanta que haya quedado expuesto y que (Darthés) no tenga más laburo. Las mujeres se han levantado y yo estoy al lado de ellas".

A la hora de hablar sobre la existencia de hechos similares a los relatados por las actrices en Buenos Aires, son pocos los testimonios locales. "Sí conozco casos de abuso dentro del ambiente. No los he sufrido personalmente pero sé que han existido y existen", apuntó Huertas. "Conozco casos de abusos en el ámbito artístico. Abusos de poder, intentos de abuso sexual, cosas zarpadas por Whatsapp", dijo Linares.



El resto de los que respondieron manifestaron no haber sido víctimas y dijeron desconocer casos entre sus compañeras o amigas. "Yo no conozco casos de abuso en el ambiente, quizá sucedieron y no me enteré. A mí personalmente no me pasó", aseguró Viviana Moya, por ejemplo; aunque Anahí del Valle y Celeste Castro refirieron a que sí es común el maltrato verbal y algunas insinuaciones.

Indignación hay, ganas de respirar otro aire también. Habrá que esperar para ver.





Negó todo





En su cuenta de Twitter, Juan Darthés negó las acusaciones. "No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso". Anoche su nuevo abogado, Fernando Burlando, dijo que el actor había sufrido "un problema de salud". Además, quienes lo habían defendido antes, ahora salieron a despegarse.