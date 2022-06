Las pintoras y pintores participantes del encuentro de "Manchas plein air" que llegaron desde Buenos Aires, se unieron a los colegas locales ayer. Aunque su actividad principal será hoy en Ischigualasto y mañana en Talampaya, los artistas se acomodaron en el Parque de Mayo donde pudieron apreciar el otoño sanjuanino con todo su esplendor.



Instaladas con caballetes, usando un banco o directamente el piso, Mabel, Silvia, Mirta, Isabel, Elizabeth y Claudio -el único varón en esta tanda que comenzó a pintar en la ciudad- dieron rienda suelta a sus pinceles para plasmar lo que les transmitía la zona del lago del tradicional paseo. Lo que más llamó la atención a las visitantes fueron los plátanos, en esta época teñidos de ocres en contraste el del verde de otra vegetación.

Registro. Poly Nievas toma las fotos de la actividad de Manchas plein air.

Manchas Plein air, que pone en valor el paisajismo, es un colectivo artístico de gestión privada coordinado por Paola Nievas, quien además está a cargo del Salón Manchas del Museo Sívori en Ciudad de Buenos Aires (que no reabrió después del cierre de la pandemia) que inspiró esta movida al aire libre y va recorriendo el país realizando encuentros que, destaca, no son competitivos.



"Cada artista elige el espacio, su visión, los trabajos se empiezan pero se pueden continuar en taller, no es el apuro de un concurso. Esto es un encuentro donde la gente toma imágenes, habla con sus pares y se absorbe naturaleza" contó Nievas a DIARIO DE CUYO, destacando que la movida cobró más fuerza tras la pandemia. "Por lo general los artistas visuales son de trabajar en su taller, esto se termina formando como una comunidad, de artistas visuales donde surge el intercambio. La propuesta de Manchas es no quedarse en la representación del paisaje sino en contar, dar a conocer los distintos lugares de la Argentina y generar conciencia ambiental volviendo a mirar la naturaleza", explicó Nievas, a quien todos conocen como "Poly", licenciada en arte y docente que esta vez cambió el pincel por la cámara de fotos para registrar cada paso del grupo, que no pasó desapercibido entre los ocasionales transeúntes.

En acción. Los sanjuaninos Claudio Domínguez y Elizabeth Leguizamón, son pareja y comparten la pasión por la pintura. Silvia llegó desde Buenos Aires y creó usando acrílicos con espátula. Isabel Fernández Laisa, conocida artista local, manos a la obra usando óleos.

Las pinturas no necesariamente deben ser paisajes reconocibles, "es libre, es abstracción también, la idea es no encerrarnos en la representación, sí ponerles contenido" aportó Nievas, quien adelantó que a fin de año se hará una exposición con todas las obras realizadas en los distintos destinos.

Fotos: Daniel Arias