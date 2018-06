A ocho manos. Los integrantes de La Tecla Feliz han mostrado su versatilidad a lo largo de sus presentaciones.

La Casa de papel fue furor en Argentina desde que llegó a Netflix. Desde entonces, el Bella Ciao ha quedado fresca en el oído de quienes vieron la serie española y que acompaña pasajes importantes de la historia de un grupo de ladrones que asalta la Casa de la Moneda y Timbre de Madrid.



Bella Ciao ha sido versionada en todo el mundo y en distintos géneros, y ahora los espectadores sanjuaninos podrán escuchar en vivo el arreglo para piano hecho por músicos locales, en el marco de una nueva edición del Ciclo Brindis con el Arte, en conmemoración del 456º Aniversario de la fundación de San Juan.



"La tecla de papel" se llama el concierto que darán el próximo miércoles 13 de junio en el Club Social (a las 20, gratis), el ensamble de piano La Tecla Feliz, integrado por Ana Paula Oyola, Mariana Pechuan, Andrea Zanni, Mariana Garrotti, Javier Villegas, Juan Ignacio Peña, Juan Varela Graffigna y Giuliano Riccobelli.



"La versión es muy particular, una mezcla entre lo tradicional, más lento y tranquilo en el comienzo, y luego va incrementando la velocidad, subiendo a tonalidades más agudas, por semitono, a la vez que aumenta cada vez más la intensidad", dice sobre el arreglo la profesora Ana Inés Aguirre, titular de una de las cátedras de piano del Departamento de Música de la UNSJ, de donde surgieron los jóvenes de La Tecla.



Con una conciencia de espectáculo integral, la actuación de La Tecla feliz comenzará con un video que pondrá en clima al público que no vio la serie, ya que además prepararon la versión del tema apertura, My life is going on.



"La mayoría de los chicos había visto la serie y yo también. Los chicos que no habían visto la serie terminaron viéndola, o algún resumen de Youtube", contó a este diario Aguirre, sobre cómo fue el proceso de preparación de esta particular actuación.



No es la primera vez que los jóvenes pianistas interpretan un tema que tiene amplia difusión, ya lo hicieron con su propia versión del tema de apertura de Game of Thrones y con el éxito de Luis Fonsi, Despacito.



Antes, el concierto abrirá con obras de Bach y Chopin, a cargo de Walter Vilches; luego será el turno de Jorge Rodríguez D'anna, Cristian Peralta y Lizell Claros, con un repertorio de Debussy, por el centenario de su fallecimiento.



El Ciclo Brindis con el Arte se inició en 2001, tiene como propósito ofrecer a la comunidad sanjuanina un punto de encuentro social y artístico, y está coordinado desde su comienzo por Carlos Florit Servetti y Ana Inés Aguirre, autores del proyecto.