Benjamín Vicuña y la China Suárez están en la dulce espera. Sin embargo, la relación entre los actores sigue despertando polémica y muchas veces se ven obligados a dar explicaciones como el primer día.

Entrevistado por la revista Hola Argentina, el actor chileno explicó qué es lo que lo enamora de su mujer y le agradeció que lo acompañe incluso en los momentos en los que el dolor más profundo de su vida vuelve para atormentarlo.

"Tiene el amor y la generosidad para estar con alguien que tiene una herida abierta por la muerte de su hija. No hay un solo día en que yo no piense en Blanca, soy un hombre extraviado. Y, en ese sentido, la China comparte mi dolor desde el lugar que puede. Hay que ser muy generoso para acompañar a alguien en ese camino. Valoro profundamente su entrega porque no es nada fácil", expresó, en relación a la muerte de su pequeña hija de seis años, producto de su relación con Pampita Ardohain.

Además, aseguró que a pesar de tener sólo 25 años, la China es una mujer madura, y es por eso que la diferencia de edad entre ellos no es un inconveniente. "Ella tiene 25 años, pero empezó a trabajar dese muy chica, perdió a su papá, fue madre muy joven, se enamoró, se separó, conoce el mundo. Es muy madura y no siento esa diferencia", explicó.